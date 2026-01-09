El Dream Team con todas sus letras, mientras que para otros son los “lilácticos”. Lo cierto es que Deportes Concepción es el equipo del momento con su tremendo mercado de pases 2026.

En su regreso a la Liga de Primera, el Conce aseguró a valores como César Dutra (Flamengo), Jorge Henríquez, Fausto Grillo y Leo Valencia, entre muchos otros que llegaron. Pero esta semana se sumó el, por ahora, último refuerzo.

Se trata de Brayan Véjar, lateral de extenso paso por el fútbol chileno. El formado en Huachipato viene de Unión Española, donde es recordado por una particular razón en Colo Colo.

La historia del nuevo refuerzo de Concepción

Brayan Véjar ya entrena en Deportes Concepción, pese a que no ha sido anunciado oficialmente en el club. El jugador llega a pelearle el puesto a Ariel Cáceres como carrilero derecho.

Brayan Véjar llegó el 2016 a Colo Colo, donde se hizo amigo rápidamente de Martín Rodríguez. En ese entonces, el delantero albo estaba emparejado con Vale Schulz, ahora tripulante de cabina e ingeniera en administración.

Pero tras la ruptura de dicha pareja, el año pasado salió a la luz que la popular mujer en Instagram ahora tenía un romance con Brayan Véjar. Es más, anunciaron con bombos y platillos que tendría un hijo.

El hecho sacudió a la prensa rosa del fútbol chileno, considerando que Véjar y Rodríguez fueron amigos en Colo Colo. Por eso, hoy el lateral derecho busca seguir creciendo en su carrera arribando a Deportes Concepción.