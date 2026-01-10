La crisis quedó desatada en Colo Colo tras una derrota que nadie esperaba ante SC Delfín de Ecuador en el estadio Monumental. Esa caída por 2-0 dejó al equipo que entonces dirigía Pablo Guede con muchos riesgos de quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2018.

De hecho, al tiempo Guede salió del equipo. El gol del uruguayo Fernando Arismendi y el tanto en propia puerta de Carlos Carmona remecieron a todo el Eterno Campeón. Fue entonces que el DT argentino estimó que no había nada más para darle a los albos.

Y presentó su renuncia, que recién hizo efectiva después del 3-1 que su equipo le propinó a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno. Ese día, el Cacique fue recibido con una tocada de oreja: al borde de la cancha en el Estadio Monumental había un delfín que quedó inmortalizado.

Una fotografía para la posteridad.

Pues bien, por estos días, el SC Delfín vive sus últimas jornadas en la Liga Pro de Ecuador. Sí, tal como leen, corre riesgo de desaparecer: más bien, de que su espacio en la máxima categoría de aquel país sea llenado por una institución dispuesta a poner dinero por él. Como pasó alguna vez en México con el Morelia y el Mazatlán.

Así celebró Colo Colo con el renunciado Pablo Guede ante Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

“La situación económica es alarmante tras la salida del grupo inversor”, informó al respecto Bolavip, que además detalló que el club que busca ese lugar es el Daquilema de Chimborazo. “Estaría en negociaciones para reemplazarlo en primera categoría”, describió el citado medio. Un golpe durísimo para un equipo que supo ser campeón ecuatoriano. Y que hace poco más de un lustro se codeaba en el torneo más importante del continente.

Colo Colo lo sufrió: Delfín de Ecuador obligado a vender su cupo por la crisis económica

Además de haber sufrido una derrota histórica ante Delfín, Colo Colo recibió el troleo al tiempo, cuando cayó frente a Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana 2019. Pero el Cacique devolvió el golpe cuando fue a Ecuador, ya bajo la tutela de Héctor Tapia, quien hoy en día es el jefe técnico del fútbol joven en Pederero.

Los albos se impusieron por 2-1 ante el Cetáceo en Manta con goles de Jaime Valdés y de Esteban Paredes, dos de los referentes que tuvo el plantel que llegó a los cuartos de final de la Libertadores. Allí se despidió ante Palmeiras de Brasil sin muchas posibilidades de resistencia.

Pero esta situación crítica que dejará al Delfín fuera de la primera división no es nueva. Es una práctica usual en el último tiempo. De hecho, Independiente del Valle nació del renombrado Independiente José Terán. El Cumbayá FC fue otro club que cambió de nombre. En este caso, habría modificación de eso, de sede y escudo.

Pasó a llamarse Vinotinto FC, que a su vez se rebrandeó y hoy se llama Atlético Vinotinto. Milita en la Serie B del balompié ecuatoriano y estuvo a punto de llevar al DT chileno Fabián Marzuca como entrenador.

Revisa el compacto de aquella derrota alba ante Delfín