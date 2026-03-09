El debate sobre los juveniles vuelve a instalarse en el Estadio Monumental. Esta vez fue Jaime “Pillo” Vera que en conversaciones con Redgol, tomó la palabra para defender la histórica cantera de Colo Colo y recordar que el club siempre ha sido una fábrica de talento para el fútbol chileno.

El exvolante albo fue claro al destacar que el semillero del Cacique ha sido clave a lo largo de las décadas, no solo para el propio club sino también para otras instituciones que han visto crecer a jugadores formados en Macul.

“Siempre ha sido importante, Colo Colo siempre ha sacado figuras importantes para el fútbol chileno. No solamente que jueguen en Colo Colo, sino que después van creciendo en otras instituciones”, señaló el Pillo sobre la importancia de las juveniles de Cacique.

Además, apuntó a las sensaciones de los jóvenes sobre lo que sienten al estar en club albo. “Todos los niños les gusta jugar en equipos grandes, especialmente en Colo Colo. Así que el semillero siempre va a estar presente”, comentó el ex Cobreloa.

Jaime “Pillo” Vera reconoció la cantera de Colo Colo y la defendió por sobre todo

El recuerdo que todos olvidan

En esa línea, el exjugador también respondió a quienes creen que hoy no aparecen nuevas figuras desde las inferiores del club. Para Vera, esa crítica muchas veces nace de la falta de memoria en el fútbol.

“Si tú miras la historia de Colo Colo, siempre han salido jugadores”, señaló, dejando en claro que la cantera del club ha sido constante a lo largo del tiempo.

Finalmente, el Pillo cerró con una reflexión. “La memoria es frágil y el hincha mira lo mediático, lo presente, pero si echas el casete para atrás, grandes figuras han salido y hacia el futuro van a seguir saliendo”, sentenció.

