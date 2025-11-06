Quedan cuatro fechas para el cierre del Campeonato Nacional y son varios los equipos que siguen luchando por cumplir sus últimos objetivos. Mientras algunos buscan escapar del descenso, otros apuntan a clasificar a torneos internacionales, como es el caso de Colo Colo.

El conjunto albo se encuentra a cuatro puntos de los puestos que otorgan cupo a la Copa Sudamericana, por lo que cada unidad en disputa en estas cuatro jornadas será clave para sus aspiraciones.

Sin embargo, hay otro aspecto que también mantiene atentos a los clubes, incluido el equipo dirigido por Fernando Ortiz: el cumplimiento de los minutos Sub 21.

Los minutos Sub 21 de Colo Colo en Liga de Primera

Aunque ya no es una situación tan preocupante, aún restan minutos por cumplir antes del final de la temporada. En las últimas horas, la ANFP publicó la actualización de los minutos Sub 21 tras la fecha 26, jornada en la que Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Ñublense.

En el duelo disputado en Chillán, Benjamín Pérez aportó seis minutos, mientras que Leandro Hernández, pese a ingresar, no sumó al registro, ya que su participación se dio en tiempo de descuento.

Además, el club sumó 63 minutos adicionales gracias a los cinco jugadores que se encuentran disputando el Mundial Sub 17 en Qatar. De esta forma, el Cacique acumuló un total de 69 minutos Sub 21, dando un nuevo paso hacia el cumplimiento de la regla antes de que finalice el torneo.

Programación Fecha 27 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

¿Cuánto le falta a Colo Colo para cumplir con los minutos Sub 21?

Los equipos deben completar 1.890 minutos Sub 21 a lo largo de las 30 fechas de la Liga de Primera y tras 26 fechas, Colo Colo acumula 1.685′, por lo que aún le restan 205 minutos para cumplir con la norma antes del final del torneo.

El equipo de Fernando Ortiz necesita promediar unos 51 minutos por partido, una cifra totalmente alcanzable. De hecho, ante Unión Española sumará 63 minutos adicionales gracias a los canteranos que están disputando el Mundial Sub 17 en Qatar, reduciendo el promedio pendiente.