Colo Colo está cerrando una terrible campaña 2025 y tan mal le ha ido que su único propósito es quedar, al menos, en el séptimo lugar en la Liga de Primera.

Por ahora, el equipo de Fernando Ortiz marcha en la octava plaza, a cinco puntos de Audax Italiano, el último equipo que está sacando boletos para torneos internacionales en 2026.

La mediocre temporada del Cacique genera impacto en Blanco y Negro, que ya está pensando en modificar gran parte del plantel para el año que se acerca.

El puesto que sí o sí debe reforzar Colo Colo en 2026

Colo Colo tiene una larga lista de cortados de cara a la próxima temporada, y en ella hay dos jugadores que actúan en la misma posición, es decir, va a tener que reforzarse por obligación en una zona específica de la cancha.

Estamos hablando de los laterales derechos Mauricio Isla, quien termina contrato y no será renovado; y de Óscar Opazo, quien tiene vínculo por todo 2026, aunque le buscarán una salida.

La zona diestra de la zaga va a tener que ser reforzada y Ortiz ya lo sabe, es por ello que hizo debutar al juvenil Víctor Campos en el empate ante Deportes Limache, aunque la apuesta no le salió bien y el empate de los tomateros llegó por su zona.

Ya suenan dos jugadores para llegar a Colo Colo como defensor por la derecha y son Jorge Espejo, cuyo pase pertenece a Cobreloa; e Ian Garguez, de Palestino y de buen rendimiento en el Mundial Sub 20.

A Colo Colo le restan cuatro partidos para terminar la temporada 2025, pero ya está pensando en la campaña de 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.