Colo Colo cuenta los días para que este 2025 se vaya de una buena vez. El Cacique quiere hacer borrón y cuenta nueva tras una temporada desastrosa, aunque para eso antes debe por lo menos cerrar su clasificación a las copas internacionales del año entrante.

La tarea se ve a lo menos compleja, ya que el Cacique debe tener un puntaje casi perfecto en los 12 puntos que quedan por jugar y esperar que algunos rivales directos en la zona media comiencen a caerse.

Aunque atentos, el clasificar o no a la próxima Copa Sudamericana no variará en demasía los planes en torno al plantel. Por lo mismo, en el horizonte se viene un reestructuración total ante la resta de recursos que se viene para el 2026.

Los once que se van del Cacique en el mercado de fichajes que se viene

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el panorama no variará mucho si se clasifica o no a la Sudamericana, ya que de igual manera es bastante menos el dinero que se ganará a diferencia de jugar la Libertadores.

Por lo mismo ya se está armando un listado de jugadores que probablemente no seguirán en el club. Ahí destacan primero los que terminan contrato, como lo son Emiliano Amor, Alexander Oroz, Mauricio Isla y Sebastián Vegas.

En ese sentido, otro punto a tomar en cuenta es el recorte de presupuesto por la deuda de la ANFP con TNT Sports, donde el Cacique será uno de lo más afectados por el dinero que dejará de ganar mensualmente.

Pese a ser referente, Esteban Pavez es otro que estaría viviendo sus últimos días como jugador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Por lo mismo hay otor grupo de jugadores con contrato vigente a los que también se les buscará una salida, donde están Esteban Pavez, Óscar Opazo, Salomón Rodríguez y Brayan Cortés. Para cerrar, están los que podrían partir mediante unas buenas ventas como Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

Sacando cuentas, hablamos de once jugadores que tendrían sus días contados en el Cacique. Un equipo entero que se marchará del Monumental tras una de las temporadas albas más decepcionantes de las que se tenga memoria.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a jugar este sábado 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas cuando enfrente a Unión Española en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.