Durante esta semana la ANFP y el Consejo de Presidentes se reunió en un conclave en Viña del Mar para abordar diferentes temáticas del fútbol chileno. Una de ellas fue el pago que se debe hacer a TNT Sports por el incumplimiento de los partidos entre 2019 y 2020.

En total la actividad deberá pagarle al canal una suma de 34 mil millones de pesos, una cifra a la que solo se podrá llegar mediante cómodas cuotas y en donde los 32 clubes del fútbol profesional se tendrán que hacer cargo.

Justamente por eso es que ya se ratificaron las primeras medidas para afrontar este pago, donde los 16 equipos de la Primera División y los 16 de la Primera B deberán aportar con los suyo mediante, justamente, la plata que reciben de la TV.

Lo curioso acá es que el pago será desproporcional, ya que los equipos más grandes deberán pagar más dinero que el resto, siendo Colo Colo el más afectado en esta pasada, ya que será al que más se le descontará.

Colo Colo, el equipo que más dinero deberá pagar

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, al Cacique se le retendrá un total de 41 millones de pesos mensuales para pagarle a TNT Sports, siendo el equipo chileno que más dinero tendrá que aportar.

Colo Colo es el club que más dinero perderá mensualmente para poder pagarle a TNT Sports. | Foto: Photosport.

Más atrás en la lista está Universidad de Chile con un descuento de 35 millones y Universidad Católica con 31 millones. Por su parte, los demás elencos de la Primera División perderán 28 millones mensuales, mientras que los de Primera B 12 millones.

Cabe destacar que esta cifra se le descontará a todos los clubes a partir del 2026 y durará hasta que termine el contrato con TNT Sports, es decir, por ocho años más.