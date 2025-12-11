Universidad de Chile está muy cerca de tener a su nuevo entrenador, algo que no solo le podría dar un nuevo aire al club, sino que también otra oportunidad a Lucas Di Yorio.

El Romántico Viajero trabaja en confirmar lo más pronto posible a su director técnico del 2026 y todos los caminos apuntan a Renato Paiva. De acuerdo a César Luis Merlo, las negociaciones están muy avanzadas y solo resta definir algunos detalles para sellar todo.

¿Vuelve Lucas Di Yorio?

Renato Paiva conoce bien a Universidad de Chile y a sus jugadores, ya que los enfrentó cuando estaba al mando de Botafogo en la última Copa Libertadores. En aquella oportunidad, el Fogao eliminó a los Azules del torneo de clubes más importante de América.

ver también “Ha sido un lindo año”: la reflexión de Marcelo Díaz por el 2025 de Universidad de Chile

En la previa a ese encuentro, el técnico portugués tuvo elogiosas palabras para un delantero del Bulla, a quien había dirigido en el pasado. “Lucas Di Yorio es un jugador muy fuerte físicamente. Fue mi jugador en León (México) y ataca la espalda“, indicó en aquella ocasión.

Por el alto valor de su pase, Di Yorio parece tener contadas las horas en U. de Chile. Sin embargo, si se confirma el arribo de Renato Paiva, este podría abrirle una nueva oportunidad al atacante. Es conocido que le gusta mucho el estilo del argentino.

Lucas Di Yorio en León, cuando fue dirigido por Renato Paiva. Imagen: Getty

Publicidad

Publicidad

Esta fórmula hace recordar a la “gran Marcelo Díaz”. En el año 2011, Carepato tenía todo listo para partir del club ante la falta de oportunidades, pero Jorge Sampaoli presionó para que se quedara y el resto es historia: se transformó en un ídolo de la U, campeón de la Copa Sudamericana y bicampeón de Copa América con Chile.

Renato Paiva puede tener la llave para abrirle la puerta del CDA nuevamente a Lucas Di Yorio. El delantero argentino disputó 43 partidos en U. de Chile y anotó 14 goles, entregando además 2 asistencias.