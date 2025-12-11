Universidad de Chile tuvo una temporada de altos y bajos. Pese a esto, el capitán Marcelo Díaz hizo un balance positivo por lo que vivió el club en este agitado 2025.

El Romántico Viajero tuvo un rendimiento cambiante. Por una parte, alcanzaron la semifinal de la Copa Sudamericana y conquistaron la Supercopa goleando a Colo Colo. Sin embargo, quedaron lejos de la pelea por el título de la Liga de Primera y ni siquiera clasificaron a la Copa Libertadores 2026.

El mensaje de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz es uno de los mayores referentes del plantel de Universidad de Chile junto a Charles Aránguiz. El capitán las ha vivido todas con el club, desde la quiebra en 2006 hasta la conquista de la Copa Sudamericana en 2011. Por esta razón, conoce al Bulla como pocos.

Cuando todavía está fresca la decepción de no haber conseguido los pasajes a la Copa Libertadores 2026, Díaz decidió utilizar las redes sociales para hacer un balance del rendimiento deportivo del Romántico Viajero. Carepato destacó los hitos positivos que tuvieron.

“Ha sido un lindo año 2025 con nuestro amado club U. de Chile. Volvimos a disputar la Copa Libertadores y después de 13 años jugamos nuevamente una semifinal internacional. Ganamos la Supercopa de Chile. Nos mantuvimos compitiendo todo el año en diferentes torneos“, escribió Díaz. Además, valoró el apoyo de la hinchada.

“Muchas gracias a nuestra maravillosa hinchada Los de Abajo que estuvo durante todo el año apoyando y dándonos aliento en todos los lugares, una vez más fuimos locales en todo Chile. El 2026 tenemos que seguir trabajando más duro todavía y todos juntos como hasta ahora para ser mejores día a día. La U, somos tod@s. Aguante la U y toda su gente”, cerró el capitán.

Marcelo Díaz disputó 38 partidos en el 2025. El próximo 30 de diciembre cumplirá 39 años y ya renovó su contrato con Universidad de Chile hasta fines del 2026. En el siguiente año los Azules intentarán levantar nuevamente el título nacional, algo que no logran desde el cada vez más lejano 2017.