Universidad de Chile busca dejar atrás este 2025 de penas y glorias. Una Supercopa y unas semifinales de Copa Sudamericana son los éxitos alcanzados, mientras que la Liga de Primera 2025 fue más bien decepcionante.

Con esto en vista, los azules se habían fijado en un volante con pasado en el CDA. Se trata de Rodrigo Ureña, volante de Universitario de Deportes de Perú, equipo en el que ya suma tres temporadas.

Pese a tener contrato hasta fines de 2026, Rodrigo Ureña parece querer salir del club limeño, sobre todo por un castigo sufrido durante el año, que sigue siendo inexplicable para él. “No hay video, no hay nada y me privaron de jugar por un montón de tiempo”, señaló.

Todo indica que se vestirá de azul

Al parecer Universidad de Chile se aleja del horizonte de Rodrigo Ureña. No obstante, el volante tiene serias opciones de salir de Universitario, sobre todo porque hay un club con serio interés en él.

Se trata de Millonarios, club de Bogotá, Colombia, que estaría con corazoncitos en los ojos con el chileno. “Ya hay comunicación entre Universitario de Deportes y Millonarios de Colombia por Rodrigo Ureña. En los próximos días podría definirse todo, ya que las negociaciones avanzan bien“, escribió Gustavo Peralta Coello, periodista peruano, en su cuenta de X.

“Ariel Michaloutsos, director deportivo del club colombiano, está convencido de fichar al volante chileno”, agregó el mismísimo periodista, que cree que Ureña se irá de Universitario de Deportes.

Rodrigo Ureña estuvo en el último partido de Gareca en la Selección | Getty Images

