Coquimbo Unido se mueve con todo en el mercado de pases. Si ya confirmaron al nuevo DT Hernán Caputto, ahora el plantel 2026 comienza a tomar forma con destacados nuevos nombres.

Ya es un hecho que desde el extranjero llegará Matías Fracchia, pero las movidas no se quedan ahí en el norte. Es que la figura de Francisco Salinas sentó un precedente y en el puerto apuntan a la misma fórmula.

Arribado desde Unión San Felipe en la Primera B, el lateral derecho la rompió en esta impecable campaña del campeón aurinegro. Por eso, en la dirigencia pirata quieren repetir el buen ojo y van por otra figura del mismo club del ascenso.

El jugador de Primera B que llega a Coquimbo

Desde el puerto avisaron que Pablo Rodríguez, joven volante de Unión San Felipe, será el próximo fichaje de Coquimbo Unido. El hábil mediocampista tiene todo acordado según avisaron en ambos clubes y será oficializado en las próximas jornadas.

Pablo Rodríguez debutando contra Colo Colo.

“Pablo Rodriguez, mediocentro ofensivo de 19 años que jugo la temporada 2025 en Union San Felipe, este fichaje fue confirmado por el presidente de Union San Felipe, Raul Delgado”, avisaron los medios Coquimbo Info y Noticias del Uní Uní.

El jugador que debutó este año contra Colo Colo, en Copa Chile, llega en calidad de préstamo al pirata. Su gran nivel le valió ser la gran joya del Valle del Aconcagua, tras anotar cuatro goles.

Con este nuevo fichaje, el elenco de Hernán Caputto comienza a tomar forma, considerando también la renovación de un importante valor como Juan Cornejo. Se espera que pronto también logren oficializar a otros pilares del equipo, como Manuel Fernández y Cristián Zavala.