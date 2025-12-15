Universidad de Chile está en medio del trabajo en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde el foco más importante es el de encontrar un reemplazante para el técnico saliente Gustavo Álvarez.

Mientras trabaja de manera telemática con el representante del entrenador argentino, también suman negociaciones con los primeros refuerzos de un equipo que está de vacaciones hasta los primeros días de enero.

En ese contexto, ahora es nuevamente la dirigencia de Azul Azul la que tambalea en momentos decisivos, con una reunión extraordinaria que fue citada para ver varios temas.

Con el fantasma del tema de Michael Clark, donde se le pidió su renuncia a la presidencia de la concesionaria, los directores de la U nuevamente se volverán a juntar para tomar una decisión.

La reunión en medio de las negociaciones con Gustavo Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasa con la reunión en U de Chile?

Así al menos lo detalla el sitio Emisora Bullanguera, quienes explican que Universidad de Chile programó una importante reunión con participación de todos los directores de Azul Azul.

“La directiva fue citada a las 9 de la mañana el día viernes, para tratar puntos que están en el tintero y que necesitan una solución de emergencia antes de que finalice el año“, explican.

“En ese sentido, se espera que nuevamente los bandos de la directiva ponga sus fundamentos sobre la mesa, mientras avanza la conformación del plantel para el próximo año”, detallan.

Con esto, nuevamente se pueden producir diferencias dentro del directorio, en medio de la negociación con Gustavo Álvarez y el arribo del nuevo entrenador que tiene que estar antes de Navidad.

