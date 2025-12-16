El mercado de fichajes para la temporada 2026 del fútbol chileno ya está en marcha y hay un rumor que vuelve a sonar con fuerza. Eduardo Vargas nuevamente suma bonos para regresar a la U de Chile y así tratar de darle tranquilidad a Gustavo Álvarez.

Turboman no seguirá en Audax Italiano y arma las maletas para encontrar un nuevo desafío. Su nombre está en la carpeta del Romántico Viajero, pero tras lo ocurrido a mitad de año, las cosas pueden complicarse. Ante esto, Marcelo Díaz se ofreció a dar una mano.

Carepato habló en la despedida de Walter Montillo y se refirió a la opción que tiene el atacante de regresar al elenco estudiantil. Ahí, el capitán del Bulla reveló que está dispuesto a meterse en las negociaciones con un gesto para llegar a buen puerto.

Marcelo Díaz quiere ayudar para que Eduardo Vargas vuelva a la U

La teleserie del regreso de Eduardo Vargas a la U tiene una nueva temporada en este mercado de fichajes. Turboman no seguirá en Audax Italiano y no son pocos los que sueñan con verlo de azul otra vez. Entre ellos, Marcelo Díaz.

Eduardo Vargas se irá de Audax Italiano y Marcelo Díaz sueña con que vuelva a la U. Foto: Photosport.

Carepato sacó la voz y en conversación con Radio ADN se sinceró sobre un posible retorno del goleador de la Copa Sudamericana 2011. “Sería hermoso. De mi parte, me encantaría. Ojalá se pueda dar“, lanzó.

Publicidad

Publicidad

Fue tras ello que Marcelo Díaz aseguró que puede tomar un rol fundamental para que Eduardo Vargas acepte volver a la U tras el quiebre en las negociaciones a mitad de año. “Si tengo que llamarlo, lo haré“.

ver también La razón de su nivel: Marcelo Díaz llega en muletas tras sorpresiva operación en la U

Para Carepato, más allá de los problemas que hubo para llegar a acuerdo tiempo atrás, ambas partes deben entender que se necesitan. “Creo que también se lo merece y la U merece que esté acá“, sentenció el capitán azul.

De esta forma, el referente y amigo del artillero se ofreció para interceder en una negociación que ya a mitad de año se complicó mucho. Quedará esperar para ver si tiene efecto y así concretan uno de los retornos más esperados de los últimos años.

Publicidad

Publicidad

Marcelo Díaz, al igual que muchos hinchas de la U, sueña con ver otra vez a Eduardo Vargas con el chuncho en el pecho. Turboman busca club y, luego del desprecio que recibió en julio pasado, tendrá que decidir si quiere volver a sentarse con el Bulla.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en la temporada 2025?

Entre Nacional y Audax Italiano, Eduardo Vargas cerró la temporada 2025 disputando un total de 31 partidos oficiales. En ellos aportó con 7 goles y 2 asistencias en los 1.705 minutos que estuvo dentro del campo de juego.