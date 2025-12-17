Una de las escenas que sorprendió a los hinchas de Universidad de Chile en la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional tuvo como protagonista a Marcelo Díaz, quien llegó caminando acompañado de muletas.

Una imagen que generó impacto para los bullangueros, quienes pensaban que el capitán del equipo, tal como todos sus compañeros, disfrutaba de sus vacaciones en la playa.

Pero el volante azul llegó al reducto en Ñuñoa con una bota en su pie izquierdo, además que con dificultad para caminar, por lo que explicó a la pasada su situación.

“Me saque una astilla“, dijo en el ingreso al Nacional, donde se apresuró para llegar al camarín del equipo de Walter Montillo, donde compartió con sus ex compañeros.

Marcelo Díaz aprovechará las vacaciones en la U para recuperarse. Foto: Redgol.

ver también La razón de su nivel: Marcelo Díaz llega en muletas tras sorpresiva operación en la U

¿Cuánto tiempo estará fuera Marcelo Díaz en la U?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes explicaron la situación de Marcelo Díaz una operación que estaba programada hace un tiempo en Universidad de Chile, justo para realizar en vacaciones.

Publicidad

Publicidad

El sitio especializado en la U asegura que el procedimiento quirúrgico se mantuvo en secreto, pero que el capitán tenía conocimiento desde antes de terminar la Liga de Primera.

“Se sometió al quirófano para tratar una lesión en su talón la cual se encontraba programada para final de temporada”, explican en detalle.

“Por lo mismo, el 21 de la U deberá estar tres semanas en recuperación tras su intervención, debiendo ponerse a punto para la pretemporada 2026”, explicaron.

Publicidad

Publicidad

Revisa el momento: