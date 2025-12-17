La teleserie entre Universidad de Chile y Gustavo Álvarez continúa y parece estar lejos de que salga humo azul. Manuel de Tezanos contó por qué el argentino no ha podido dejar el club.

Si bien hace rato había rumores de un quiebre entre Álvarez y la dirigencia del Romántico Viajero, el anuncio del entrenador de no querer seguir en club cayó como un baldazo de agua fría entre los hinchas. El problema mayor es que su salida todavía no se soluciona.

¿Por qué Gustavo Álvarez sigue en U. de Chile?

Pese a que Gustavo Álvarez dijo hace un buen rato que no quería mantenerse en Universidad de Chile, sigue amarrado al CDA. Esto debido a que tiene contrato vigente hasta fines del 2026 y una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares. El técnico debe pagar esta cifra si desea marcharse.

ver también “El club merece respeto”: Marcelo Díaz se refiere al conflicto entre Gustavo Álvarez y la U de Chile

Como Álvarez no tiene ningún club o selección interesado en sus servicios, en apariencia, es el propio argentino quien debe pagar ese monto. Esto ha extendido las negociaciones y reducido la posibilidad de que la U encuentre a un reemplazante. Pese a lo anterior, ambas partes lograron un acuerdo, pero Manuel de Tezanos explicó qué falló.

“Estaba prácticamente acordada su salida con el director deportivo Manuel Mayo, pero una vez que estaba la propuesta de ambas partes acordada, fue a consultar donde el señor Mandiola (Michael Clark) y le dijeron que no. La cuestión está enredándose“, dijo el periodista de TNT Sports.

Esta situación terminó complicando todavía más la ya tensas negociaciones, por lo cual ahora es más difícil que haya una solución. “Voy a esperar que se resuelva esto para ser categórico. Por ahora está en punto muerto“, agregó MDT.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez ganó la Copa Chile y la Supercopa en U. de Chile. Imagen: Photosport

De esta manera, Gustavo Álvarez sigue siendo entrenador de Universidad de Chile y el club todavía no resuelve a su DT para el 2026, dificultando el armado del plantel de cara a la próxima Copa Sudamericana. Problemas en el CDA.