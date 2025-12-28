El delantero argentino de 27 años, Valentín Castellanos, es una de las figuras de la Lazio en la Serie A de Italia. Sin embargo, Taty podría volver a Sudamericana, objetivo de mercado del poderoso Flamengo de Brasil.

No es un secreto el poder económico de los grandes clubes brasileños, más aún del Fla tras conseguir los títulos de la Copa Libertadores y el Brasileirao 2025. Y un fichaje podría reportar dividendos para Universidad de Chile.

Eso sí, Flamengo deberá afinar la puntería tras ofrecer 25 millones de dólares por el fichaje de Taty Castellanos. En la Lazio avisaron que no aceptarán menos de 40 millones de la divisa estadounidense.

Millonario fichaje de Flamengo beneficiaría a la U

De concretarse la operación, Universidad de Chile recibirá una parte de la operación: cerca de 1,5 millones de dólares si se cierra en 40 millones.

Taty Castellanos en su breve y frío paso por Universidad de Chile.

¿Por qué la U recibiría dinero del hipotético fichaje del delantero en Flamengo? Por el mecanismo de solidaridad de la FIFA por concepto de la cláusula de formación.

Castellanos llegó a las juveniles de Universidad de Chile recomendado por Diego Rivarola. Si bien alcanzó a jugar sólo un partido con lo azules, ese fue su debut como profesional (2007). Posteriormente partió a Montevideo City Torque, fuera de la consideración del Chuncho.

Para ser precisos, Castellanos ingresó desde el banco registrando 14 minutos contra Corinthians en la primera ronda de la Copa Sudamericana 2017, con Ángel Guillermo Hoyos en la banca. El resto fueron apenas dos suplencias ante Deportes Temuco y Unión Española por la campeonato nacional.