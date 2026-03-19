Malas noticias para el Real Madrid y de paso para la selección de Bélgica, a poco del inicio de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Es que la lesión sufrida por el arquero Thibaut Courtois era más grave de lo esperado.

Tal como detalló el cuadro merengue, Courtois no tuvo una sobrecarga muscular, sino una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho, dolencia que lo tendrá, en el mejor de los casos, seis semanas fuera de las canchas.

Es decir, el meta podría estar de vuelta y disponible recién el jueves 30 de abril, con poco más de un mes para recuperar su mejor condición de cara al Mundial 2026, torneo que parte el 11 de junio. En Bélgica están muy preocupados por los pazos y condiciones en las que llegará Courtois.

De partida, el meta ya se pierde, por lo bajo, los partidos de Real Madrid contra Atlético Madrid, Mallorca, Bayern Múnich (Champions League), Girona, Bayern (Champions), Deportivo Alavés y Real Betis.

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Bélgica en alerta por larga lesión de Courtois

Además, quedó descartado de los amistosos de Bélgica en la inminente fecha FIFA ante Estados Unidos y México. Los europeos rezan para que Courtois está al cien por ciento recuperado el 2 ó 6 de junio, cuando disputen sus últimos ensayos para el Mundial, enfrentando a Croacia y Túnez.

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En Bélgica ruegan que Courtois se recupere de su larga lesión en los mejores plazos o se puede complicar su presencia en el Mundial 2026.

Así las cosas, desde ya es un hecho que el DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, echará mano a los guantes de Andriy Lunin en el arco merengue. Mientras, Rudi García, entrenador de Bélgica, seguirá de cerca la recuperación del portero, con la misión pendiente de confirmar la nómina.

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Cabe recordar que Courtois se lesionó en la vuelta contra Manchester City, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Tras el descanso fue reemplazado por Lunin (46′).

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Resumen:

-Thibaut Courtois sufrió una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho según el Real Madrid.

-El guardameta estará fuera de las canchas por seis semanas, con retorno previsto en el mejor de los casos para el 30 de abril. Bélgica enciende las alarmas.

-Álvaro Arbeloa utilizará a Andriy Lunin como reemplazo en la portería del conjunto merengue.