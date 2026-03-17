El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 está a la vuelta de la esquina y prepara varias sorpresas. Una de las más importantes se conoció en las últimas horas, con el histórico acuerdo que firmaron la FIFA y YouTube.

El torneo planetario arrancará en algunas semanas y en el ente rector del fútbol quieren que todos sean parte de la fiesta. Es por ello que realizó una movida con la popular plataforma de video para difundir los contenidos que salgan del certamen.

Este es un paso más que importante para el balompié a lo largo y ancho de todo el mundo. Esto, ya que permitirá mostrar algunos detalles que hasta ahora no han sido muy considerados por las transmisiones televisivas, en una clara muestra de que los tiempos y la comunicación ha cambiado.

El acuerdo entre FIFA y YouTube que promete revolucionar el Mundial 2026

La FIFA anunció este martes un histórico acuerdo con YouTube para el Mundial de 2026. La plataforma de video podrá contar con contenidos claves de la cita planetaria, aunque dejando al margen los partidos completos que se disputen en esta edición.

El Mundial de 2026 dará paso a un histórico acuerdo entre la FIFA y YouTube. Foto: Photosport.

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Según explicó el ente rector del fútbol en un comunicado, el vínculo implica que “este innovador acuerdo, los titulares de los derechos audiovisuales podrán usar sus respectivos canales de YouTube como plataforma para conectar con los aficionados durante la inminente cita mundialista”.

“Así, entre otras posibilidades, tendrán la oportunidad de publicar resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y contenido a la carta que despierte el interés de los usuarios de YouTube, a fin de ampliar el alcance y la interacción global”, complementaron.

Eso no fue todo, ya que en cuanto a los partidos avisaron que, más allá de no ir completos, sí podrá verse una parte. “Por primera vez en la historia de la competición, los titulares de los derechos audiovisuales tendrán la opción de retransmitir los diez primeros minutos de cada partido en directo por su canal de YouTube, por lo que los aficionados podrán disfrutar de toda la emoción desde el pitido inicial”.

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“Los medios colaboradores oficiales podrán también retransmitir íntegramente una selección de encuentros por el mismo canal, a fin de llegar a una audiencia global y promocionar la competición en regiones concretas. También dispondrán de más oportunidades para monetizar su contenido de la plataforma”, añadieron.

Finalmente, desde el ente rector del fútbol avisaron que “fruto de la colaboración, parte del contenido del Archivo Digital de la FIFA también estará disponible a través de su canal de YouTube, incluidos partidos antiguos completos y muchos más momentos emblemáticos de la historia del deporte rey, a fin de generar expectación antes del torneo”.

Así, el Mundial del 2026 dará inicio a un acuerdo que promete revolucionar las transmisiones de la cita planetaria. FIFA se une a YouTube para acercar el balompié a los hinchas que no siempre tienen formas de ver todos los encuentros.

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¿Cuándo comienza el Mundial de 2026?

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se prepara para lo que será su esperado estreno. El partido inaugural, en el que se enfrentarán México y Sudáfrica, está programado para el jueves 11 de junio desde las 15:00 horas.

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En resumen, FIFA y YouTube se unen por el Mundial…