El MetLife Stadium, en el que Chile le ganó la segunda final consecutiva a Argentina en la Copa América Centenario 2016, recibirá la final del Mundial de 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

El 19 de julio de 2026, el recinto que representa la candidatura conjunta de New York y New Jersey recibirá el partido más esperado de la competición tras imponerse a Dallas (AT&T) y a Los Angeles (SoFi Stadium).

El partido inaugural de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 será en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras el tercer lugar quedó para el Hard Rock de Miami.

Cabe destacar que éste será el primer Mundial con 48 selecciones y contará con un total de 104 partidos.

Características del MetLife Stadium

Capacidad: 82.500

Inaugurado en: 2010

Dimensiones de la cancha: 105 m x 68 m

Equipos profesionales que juegan en esta sede: New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

Rondas de partidos mundialistas: Inauguración, final.

Eventos que albergó

Fue una de las sedes donde se jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 (siete partidos, incluidos cuartos de final y semifinales), la Copa Mundial Femenina 1999 (ceremonias de apertura y partido de la ronda inicial de Estados Unidos), la final de la Copa Oro de la CONCACAF en 2009. También fue la sede del Partido de las Estrellas de la MLB de 2008 y del Super Bowl de 2014.

Además, en New York y New Jersey tiene dos equipos de fútbol profesional: New York City y New York Red Bulls. Y es recordado el paso de Pelé por Cosmos en la década de 1970.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.