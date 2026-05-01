El uruguayo Joaquín Sosa llegó este año a Colo Colo en calidad de préstamo y rápidamente se ha consolidado como un jugador destacado dentro del plantel. En ese contexto, recientemente se reveló que el club albo ya habría tomado una decisión respecto a su futuro.

El pase del defensor pertenece al Bologna de Italia y su vínculo con los albos finaliza en junio de este año, por lo que surge la incógnita sobre qué ocurrirá con el futbolista una vez termine la primera rueda.

¿Se quedará Joaquín Sosa en Colo Colo?

Según reveló el comunicador deportivo Renzo Luvecce en sus redes, el Cacique quiere que el uruguayo sigue con el plantel. “Prácticamente ok. Joaquín Sosa seguirá en el Cacique, en la dirigencia harán uso de la extensión de su préstamo hasta mediados de 2027, recordando que llegó por 6 meses en un préstamo inicial que finalizará en junio”, escribió en sus redes.

Añadiendo que “Fernando Ortiz también respaldó la continuidad del defensor central, apurando la decisión”.

El jugador continuaría en Colo Colo/Photosport

Joaquín Sosa habló sobre su futuro con Colo Colo

Tras el agónico triunfo de los albos contra Universidad de Concepción, el jugador habló sobre su presente con el equipo. “La idea es terminar el campeonato, cerrar todo acá el torneo, festejar en diciembre, pero voy paso a paso”, señaló a TNT Sports.

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El jugador define su futuro con los albos/Photosport

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Agregando que se encuentra contento en Chile. “Pero tampoco me apuro, voy paso a paso y disfrutando, trato de cada fin de semana ganar y darle una alegría a esta gente, que hoy pudieron venir. Contento, pero vamos día a día, esperemos que todo fluya y se dé lo que se tenga que dar”.

En síntesis:

Joaquín Sosa extendería su permanencia en Colo Colo hasta mediados del año 2027.

La dirigencia del club albo utilizará la opción de extensión de préstamo con el Bologna.

El defensa central cuenta con el respaldo del técnico Fernando Ortiz para continuar.

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