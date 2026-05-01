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Fecha y hora: los seis partidos que enfrenta Colo Colo en el mes de mayo

El elenco dirigido por Fernando Ortiz tendrá importantes desafíos y hasta el clásico contra la UC.

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo tendrá seis partidos en este mes de mayo
© photosportColo Colo tendrá seis partidos en este mes de mayo

Comenzó el mes de mayo y se avecinan seis partidos determinantes para Colo Colo. Además está a la vuelta de la esquina el segundo clásico del primer semestre. 

Con Fernando Ortiz en la banca, el Cacique marcha en la parte alta de la Liga de Primera y la Copa de la Liga, los únicos frentes que tiene de momento. Por lo mismo, podrá lograr el despegue definitivo en el quinto mes del año. 

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“Queremos seguir estando en la lucha en las posiciones de arriba. No hemos conseguido nada, todavía queda mucho por recorrer”, enfatizó el adiestrador trasandino. 

Los seis partidos de Colo Colo en el mes de mayo: incluye clásico con la UC 

La seguidilla de partidos de Colo Colo parte este 3 de mayo cuando reciba a Coquimbo Unido por la fecha pendiente en la Liga de Primera. De sacar un triunfo podría ser el puntero y distanciarse de Deportes Limache.

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Luego vendrá la Copa de la Liga con encuentros ante Deportes Concepción y nuevamente ante Coquimbo Unido. De darse una serie de resultados, incluso podría asegurar su pasaje a la próxima fase. 

Posteriormente remata el mes el 17/5 ante Ñublense por el campeonato local. Tras ello, viene el clásico ante Universidad Católica el 24 de mayo en el Estadio Claro Arena. Lo que será en un momento clave para los cruzados ya que será entre las últimas fechas de Copa Libertadores ante Barcelona de local y Boca Juniors de visitante.

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Para cerrar el mes, los albos vuelven a salir de la capital y el 30 de mayo visitarán a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

FechaHoraRivalTorneoEstadio
03 de mayo17:30Coquimbo UnidoLiga de PrimeraMonumental
09 de mayo17:30CobresalCopa de la LigaMonumental
14 de mayo22:00Coquimbo UnidoCopa de la LigaFco. Sánchez Rumoroso
17 de mayo17:30ÑublenseLiga de PrimeraMonumental
24 de mayo18:00Universidad CatólicaLiga de PrimeraClaro Arena
30 de mayo15:00Deportes La SerenaLiga de PrimeraLa Portada
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