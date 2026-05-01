Fecha y hora: los seis partidos que enfrenta Colo Colo en el mes de mayo

Comenzó el mes de mayo y se avecinan seis partidos determinantes para Colo Colo. Además está a la vuelta de la esquina el segundo clásico del primer semestre.

Con Fernando Ortiz en la banca, el Cacique marcha en la parte alta de la Liga de Primera y la Copa de la Liga, los únicos frentes que tiene de momento. Por lo mismo, podrá lograr el despegue definitivo en el quinto mes del año.

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“Queremos seguir estando en la lucha en las posiciones de arriba. No hemos conseguido nada, todavía queda mucho por recorrer”, enfatizó el adiestrador trasandino.

Los seis partidos de Colo Colo en el mes de mayo: incluye clásico con la UC

La seguidilla de partidos de Colo Colo parte este 3 de mayo cuando reciba a Coquimbo Unido por la fecha pendiente en la Liga de Primera. De sacar un triunfo podría ser el puntero y distanciarse de Deportes Limache.

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Luego vendrá la Copa de la Liga con encuentros ante Deportes Concepción y nuevamente ante Coquimbo Unido. De darse una serie de resultados, incluso podría asegurar su pasaje a la próxima fase.

Posteriormente remata el mes el 17/5 ante Ñublense por el campeonato local. Tras ello, viene el clásico ante Universidad Católica el 24 de mayo en el Estadio Claro Arena. Lo que será en un momento clave para los cruzados ya que será entre las últimas fechas de Copa Libertadores ante Barcelona de local y Boca Juniors de visitante.

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Para cerrar el mes, los albos vuelven a salir de la capital y el 30 de mayo visitarán a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Fecha Hora Rival Torneo Estadio 03 de mayo 17:30 Coquimbo Unido Liga de Primera Monumental 09 de mayo 17:30 Cobresal Copa de la Liga Monumental 14 de mayo 22:00 Coquimbo Unido Copa de la Liga Fco. Sánchez Rumoroso 17 de mayo 17:30 Ñublense Liga de Primera Monumental 24 de mayo 18:00 Universidad Católica Liga de Primera Claro Arena 30 de mayo 15:00 Deportes La Serena Liga de Primera La Portada

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