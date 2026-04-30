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Colo Colo

No es solo Claudio Aquino: Los 14 jugadores que terminan contrato con Colo Colo en diciembre

Pese a que hace unos días hizo noticia que el volante argentino no iba a ser renovado, lo cierto es que son muchos más los jugadores que terminan su vínculo con los albos en unos meses más.

Por Patricio Echagüe

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Arturo Vidal es otro de los que termina contrato en diciembre.
© Photosport.Arturo Vidal es otro de los que termina contrato en diciembre.

Colo Colo está cerca de enfrentar meses de decisiones claves en pensando en su futuro. Pesa que el equipo de Fernando Ortiz es líder en todos los frentes, en las huestes albas no deja de estar esa inquietud de que el equipo sigue sin jugar del todo bien.

Por lo mismo hay varios rendimientos individuales que deberán someterse a evaluación de cara al 2027. La idea es que el Cacique vuelva a ser protagonista con un buen juego y para eso hay un salto de calidad que es más que necesario dar.

Sin ir más lejos, en los últimos días ya trascendió que uno que no seguirá es Claudio Aquino, quien termina contrato en diciembre y no será renovado. No obstante, el argentino es uno más de una larga lista de jugadores que termina vínculo en unos meses más.

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El éxodo masivo que puede tener Colo Colo en diciembre

Y es que en total son 14 los futbolistas que en diciembre de este año 2026 terminan su contrato. En ellos destacan referentes como Arturo Vidal y Fernando de Paul, así como también recién llegados como Álvaro Madrid, Joaquín Sosa, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

  • Fernando de Paul
  • Daniel Gutiérrez
  • Bruno Gutiérrez
  • Diego Ulloa
  • Tomás Alarcón
  • Arturo Vidal
  • Claudio Aquino
  • Marcos Bolados
  • Álvaro Madrid
  • Maximiliano Romero
  • Joaquín Sosa
  • Lautaro Pastrán
  • Matías Fernández (puede renovar en caso de cumplir ciertos requisitos)
  • Leandro Hernández
Claudio Aquino no es el único que termina contrato en diciembre de este 2026 en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Claudio Aquino no es el único que termina contrato en diciembre de este 2026 en Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Por lo mismo, junto con Aquino son varios los que bien podrían estar viviendo sus últimos meses en el Cacique, sobre todo si el rendimiento individual no permite que el Cacique siga en la parte alta del torneo peleando por el título y las copas internacionales.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique regresará al ruedo ante Coquimbo Unido el domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 9 pendiente de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

  • El mediocampista Claudio Aquino no renovará contrato y dejará el club en diciembre de 2026.
  • Junto con el argentino un total de 14 futbolistas de Colo Colo terminan su vínculo contractual este año.
  • El entrenador Fernando Ortiz lidera actualmente al equipo en todas las competencias vigentes.
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