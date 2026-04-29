Aníbal Mosa toma el poder en Colo Colo luego de la última Junta Ordinaria de Accionistas. La nueva mesa directiva de Blanco y Negro deja al actual mandamás albo con todo a su favor para hacer y deshacer en un Cacique donde se queda prácticamente sin oposición.

A la espera de lo que pase con la oferta que hizo por las acciones del Grupo Vial, el empresario se queda con el control total del Eterno Campeón. El Club Social y Deportivo, con dos representantes, serán los únicos que podrán cuestionarlo perro sin mucho más por hacer.

Pero cuando todos ven esto como si fuera lo peor, el mandamás albo opta por llamar a la calma. Tanto, que hasta pidió a sus ahora únicos opositores a trabajar juntos por el bien del Cacique.

Aníbal Mosa le baja drama a no tener oposición en Colo Colo

Luego de quedarse con el control total de Colo Colo, Aníbal Mosa comienza a armar la nueva era en Blanco y Negro. El mandamás del Cacique no se hace problemas y se abre a conversar con tal que el club pueda competir entre los mejores.

Aníbal Mosa no ve como un problema no tener oposición en Colo Colo e invitó al Club Social a unirse a su proyecto. Foto: Photosport.

Ante la consulta sobre la relación con el Club Social y Deportivo, el empresario fue claro. “Están en la mesa con dos representaciones que serán Edmundo (Valladares) y Edison (Marchant). Tendrán la misma participación que todos los directores de la mesa. No sobra nadie”.

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Pero al ser consultado ante lo poco que pueden hacer ellos para frenar sus decisiones al interior de Colo Colo. “Están las voces opositoras, el Club Social con dos representantes en la mesa”.

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A Aníbal Mosa le remarcaron que la mesa queda dividida en un 2 contra 7, algo por lo que reaccionó firme. “Es mejor a que sea nada. Van a ser escuchados, vamos a trabajar con ellos“.

Finalmente, el mandamás albo se la jugó con un llamado de paz. “La nueva Ruca debe tener el apoyo de todos y eso es lo que estamos haciendo para que el estadio esté lo antes posible”.

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Aníbal Mosa inicia una nueva era en Blanco y Negro, con él como el principal protagonista. Colo Colo vive días movidos en la concesionaria que los administra, con el Club Social y Deportivo quedando de manos atadas.

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En resumen, Colo Colo y Mosa