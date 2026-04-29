Esteban Andrada sonó en Colo Colo otra vez y, justo cuando algunos se planteaban si era necesario traerlo, todo cambió. El arquero de 35 años protagonizó un escandaloso momento en el Real Zaragoza luego de agredir con un tremendo combo a un rival, algo que le cuesta un castigo y el alejarse solo del Cacique.

La lesión de Fernando De Paul había puesto en la mesa el nombre del argentino como refuerzo para la segunda rueda. No obstante, la furiosa reacción que tuvo con Jorge Pulido le vale 13 fechas de suspensión, algo que sacude de lleno cualquier interés del Eterno Campeón donde Fernando Ortiz lo pidió a comienzos del 2026.

Esto, ya que su sanción no sólo deberá cumplirla en lo que resta de temporada en España, sino que también su próximo club. Una situación que lo dejaría casi la mitad de las fechas que jugaría con el Cacique sin ser opción. Un gasto innecesario y más cuando hay dos juveniles mostrándose sin competencias internacionales.

Esteban Andrada se aleja solo de Colo Colo tras su castigo

Si es que tenía opciones de llegar a Colo Colo, Esteban Andrada las echó a la basura él mismo. El arquero dio la vuelta al mundo tras agredir a Jorge Pulido y ganarse 13 fechas sin poder pisar una cancha.

Confirmaron la sanción para Esteban Andrada por este golpe y se aleja de Colo Colo. Foto: X (ex Twitter).

¿Pero en qué afecta esto al supuesto interés del Cacique? La sanción que se le impuso en España le permitirá cumplir sólo la mitad en el Real Zaragoza, del que saldrá al final de la temporada.

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Esteban Andrada tendrá que regresar al Monterrey para definir lo que pasará con su futuro, con pocas chances de sumar minutos. Esto, ya que le quedarán 8 partidos más de castigo por cumplir, prácticamente la mitad de la segunda rueda.

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Es esto lo que deja a Colo Colo en una posición ideal para desechar de manera definitiva la idea de fichar al argentino. Esto, considerando que podría jugar en la recta final, cuando Fernando De Paul ya esté de vuelta, además de que taparía a los juveniles que se mostrarán mientras el Tuto esté al margen.

Habrá que esperar para ver si es que el guardameta logra reducir la sanción o si regresa a Monterrey para enfocarse en lo que le queda de contrato. El portero sufre a sus 35 años un verdadero papelón, el que podría complicar hasta su futuro.

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Esteban Andrada se aleja de Colo Colo por su castigo en el Real Zaragoza. El arquero no era visto con malos ojos en el Cacique, pero ahora cometió un error que lo condena.

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En resumen, Colo Colo y Andrada