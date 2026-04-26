Suena como refuerzo en Colo Colo y ahora protagoniza polémica en España: terminó a los combos

Colo Colo vive horas claves tras la lesión de Fernando De Paul. En el Cacique se quedaron sin su capitán y portero titular, por lo que se hace urgente encontrar un especialista en su puesto.

De momento, Fernando Ortiz apuesta por los jóvenes Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva. Sin embargo, se acerca la ventana de contrataciones de mitad de año y ya hay nombres que suenan con fuerza. Este es el caso de Esteban Andrada y que ya había ojeado el “Tano” para traerlo a principio de año.

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El tema es que ante la urgencia, vuelve a reflotar el nombre del ex portero de Boca Juniors y Lanús entre otros. Sin embargo, el portero este domingo protagonizó una de las polémicas más graves del último tiempo. Lo que podría apurar su salida del Real Zaragoza en la Segunda División de España.

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¿Qué pasó con Esteban Andrada?

La disputa comenzó en el cierre del partido entre el Huesca y Real Zaragoza. El local ganó por 1-0 y en los descuentos el portero discutió con Jorge Pulido. En primera instancia le dio un empujón que avecinaba lo peor.

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El saquero del partido, Damasco Arcediano, lo pintó de amarillo. Andrada que ya tenía tarjeta, se ganó la roja. Lo que hizo estallar al portero. Es que en una escena digna de Rocky, se lanzó sobre su rival y le conectó un derechazo que lo mandó al suelo. Lo que a su vez desató una batalla campal en el Estadio El Alcoraz.

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Esteban Andrada recibió la roja y se agarró con rival. Lo mandó al suelo y desató polémica en España.

“No, por Dios. Es tremendo lo que vemos. Esto es una vergüenza. Esto no se puede permitir. Deben haber sanciones ejemplificadoras”, recalcaron en la transmisión oficial.

Según indicaron medios de España, la reacción tuvo relación por los cobros arbitrales y que finalmente su rival calentó más de la cuenta el partido. Para peor, el ex equipo de Humberto Suazo quedó en zona de descenso cuando restan cinco fechas por disputarse.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Esteban Andrada?

El portero trasandino de 35 años tiene contrato hasta mitad de año en el Zaragoza. El tema es que con está agresión no se descarta que Esteban Andrada reciba hasta diez fechas de castigo. Lo que significaría el final de su participación está temporada y podría apurar su salida del cuadro español.

Por lo que podría apurar los acercamientos con Colo Colo y su posible llegada para el segundo semestre, ya que Fernando De Paul tendrá para varios meses en su recuperación.

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