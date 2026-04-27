Qué duda cabe, tanto el defensor central uruguayo Joaquín Sosa como el mediocampista chileno Álvaro Madrid han sido claves en el Colo Colo de la campaña 2026. Ambos jugaron como titulares en la victoria postrera de los albos frente a Universidad de Concepción.

Un gol de Javier Correa desató la fiesta del Cacique en el estadio Ester Roa Rebolledo. “Que no me pierdan la confianza los jugadores y seguir creyendo en lo que venimos haciendo. Se notó que el equipo cree. A mi modo de ver, el primer tiempo fue de un juego muy bonito”, graficó Fernando Ortiz tras esta victoria muy celebrada.

Por el lado de Sosa, en una conversación con TNT Sports fue consultado por lo más destacado de los albos. Evidentemente valoró la victoria. “Por suerte pudimos rescatar esos tres puntos que nos merecíamos por el trayecto del partido. Fue muy meritorio el trabajo que hicimos”, apuntó el defensor charrúa de 24 años.

Joaquín Sosa ante la presión lejana de Cecilio Waterman. (Marco Vázquez/Photosport).

Sosa, quien está a préstamo desde el Bologna de Italia y sembró dudas respecto de su futuro en el Cacique, tuvo más. “Seguimos, son tres puntos, pero hay que seguir trabajando y sumando. Más que nada destaco la unión que tiene el plantel. Si se tiene que trabajar, trabajamos serio”, manifestó el ex Independiente de Santa Fe de Colombia.

“Pero después podemos bromear entre todos. Es una competición sana entre los compañeros, ahí está nuestra fortaleza”, aseguró Joaquín Sosa, quien superó una molestia muscular durante la semana y pudo ser titular en la victoria ante el Campanil en Collao.

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Álvaro Madrid se suma a Sosa en el análisis de Colo Colo: “Primero destaco la unión”

Álvaro Madrid tuvo una opinión muy similar a la de su compañero Joaquín Sosa respecto de la armonía que se vive en Colo Colo. “Fue un triunfo muy importante. Costó el segundo tiempo, en el primero fuimos muy superiores. Logramos el triunfo y quedar punteros con un partido menos”, aseguró el ex Everton.

Y cuando el periodista Daniel Arrieta le preguntó por el atributo más destacado de los albos, líderes junto a Deportes Limache, Madrid no dudó. “Primero, destaco la unión de grupo. Estamos muy unidos, hicimos un muy buen grupo”, aseguró el ex capitán de los Ruleteros.

Álvaro Madrid celebra uno de sus tres goles en Colo Colo. (Eduardo Fortes/Photosport).

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“Después por momentos hemos mostrado buen fútbol y la solidez defensiva. Eso rescato. Es importante ganar y estamos ganando”, sentenció Álvaro Madrid sobre esta nueva victoria del Cacique, que se repuso con éxito de la caída frente a Palestino en el Monumental el día de su aniversario.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo alcanzó los 21 puntos de Deportes Limache en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026, aunque tiene pendiente un partido frente a Coquimbo Unido.

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