Colo Colo se prepara para varios cambios importantes a nivel dirigencial. La movida que está haciendo Aníbal Mosa para tomar el control ha llevado a que este lunes dos miembros de la dirigencia den un paso al costado.

Se trata de Alfredo Stöhwing y Ángel Maulen, dos históricos del Bloque Vial/Ruiz-Tagle en la mesa directiva de Blanco y Negro. El ex presidente y uno de los principales opositores al actual proceso no seguirán siendo parte de los altos mandos de la concesionaria, lo que obliga a definir una nueva plana mayor.

La nueva era de Blanco y Negro trae cambios importantes para Colo Colo

Colo Colo se prepara para su tradicional reunión de fin de mes, pero con novedades importantes en Blanco y Negro. Se espera que haya elecciones de nuevo directorio, la que se mantendría hasta que se confirme la compra de las acciones que le darían el control a Aníbal Mosa, lo que quedará listo el próximo 2 de junio.

Pero en la antesala de la cita, el periodista Christopher Brandt reveló en Sportscenter de ESPN que dos no seguirán. “Hay dos directores del bloque opositor que no van a ser parte de la mesa directiva este miércoles. Comunicaron que no van a seguir como directores. Son Alfredo Stöhwing y Ángel Maulen”.

Santiago 26 de abril 2024. Se lleva a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, en el Estadio Monumental de Colo Colo Dragomir Yankovic/Photosport

El reportero remarcó que “se comienza a mover todo a propósito de lo que pasará el miércoles”. Eso sí, enfatizando en que “hay que esperar para ver cuánto van a vender. Vial está dispuesto a vender un porcentaje importante. Mosa necesita el 11.2% para tener más del 50%. Si lo consigue, tendrá cinco asientos y podrá tomar las decisiones que estime conveniente“.

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Tras ello, Christopher Brandt volvió a la decisión de Alfredo Stöhwing y Ángel Maulen. “Estas decisiones tienen que ver con esto y con que no les gusta lo que puede llegar a pasar, por eso comienzan a desligarse. Son dirigentes importantes, históricos, que están desde hace mucho tiempo”.

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De hecho, recordó que “Maulen incluso tenía tomada la decisión de hacer una oferta pública para hacerse de acciones importantes de Blanco y Negro”. Aunque ahora se va junto al ex presidente de la concesionaria. “Tomaron la decisión de no ser directores de Blanco y Negro en el próximo periodo“.

De esta forma, quedará esperar hasta el miércoles para ver cómo quedará compuesta la última mesa directiva. Esto, mientras Aníbal Mosa busca concretar la compra de las acciones que lo transformarán en el mandamás albo.

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