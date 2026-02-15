Conmoción en Colo Colo. A sólo horas del tercer partido del Cacique en la Liga de Primera 2026, se conoció una triste noticia en Macul. Carlos Cortés, parte del directorio de Blanco y Negro, falleció a sus 56 años.

El directivo sufrió un infarto al corazón, mientras disfrutaba de vacaciones en Chiloé, siendo trasladado al, Hospital de Castro, donde finalmente falleció. Su muerte fue confirmada desde dentro de Blanco y Negro.

Dura noticia, que golpea al Bloque Vial, una de las facciones internas de la concesionaria. Carlos Cortés, abogado de profesión, se había integrado a la directiva en 2019, cuando se transformó en uno de los hombres de confianza de Alfredo Stöhwing.

Sentidas palabras de Stöhwing

Si bien se hizo conocido por su pelea con Aníbal Mosa, en esa bullada reunión a inicios de 2025, lo cierto es que Carlos Cortés tenía un largo recorrido en su profesión. Su llegada a Colo Colo se hizo como parte integrante del bloque Vial/Ruiz-Tagle, opositor al actual presidente de Blanco y Negro.

Contactado por El Deportivo, Alfredo Stöhwing se refirió al temprano fallecimiento de su amigo. “Carlos Cortés era un gran colocolino, muy inteligente y apasionado”, partió diciendo, de forma escueta.

“Es una gran pérdida para la institución”, agregó el principal opositor a Aníbal Mosa. Triste partida, que enluta al club a sólo horas de su partido ante Unión La Calera.

Stöhwing y Carlos Cortés son parte del bloque Vial dentro de la concesionaria | Photosport

