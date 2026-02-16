Javier Correa se convirtió en el goleador de Colo Colo la temporada pasada con 17 conquistas en un campeonato complicado, por lo que este año busca sumar más goles y clasificar a las competencias internacionales.

En ese contexto, el atacante de los albos se sinceró sobre distintos temas, entre ellos su llegada a Chile y el plato nacional que lo conquistó.

El delantero argentino de 33 años suma casi dos años junto a los albos y en conversación con AS reveló distintos puntos de su presente, entre ellos su proyección junto a los albos. “Bueno, uno no es eterno en ningún lado y sabe que en el fútbol se caduca, pero espero que sea por muchos años más y que nos vaya bien”.

La vida de Javier Correa en Chile

Nuestro país posee una gran gastronomía, donde Correa reveló que hay un plato que lo conquistó. “El pastel de choclo es riquísimo. Estoy muy contento con ese plato”.

Asimismo, revela que está muy cómodo aquí. “La verdad es que me gusta mucho su cultura, su forma de ser (de los chilenos), son bastante educados. Y de la ciudad (Santiago) me gusta todo, la limpieza que hay y la seguridad”.

El presente de Colo Colo

El jugador también se sinceró sobre una de las joyas que tienen los albos, Yastin Cuevas. “Nosotros tratamos de que él nos rinda al 100 dentro de la cancha y en los entrenamientos, pero va por buen camino, viene bien educado. Ojalá que lo podamos ayudar y que, después de este partido, su salto sea grande, para también ser histórico en otros lugares”.

