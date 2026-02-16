Colo Colo ganó y sigue al alza, pero no por eso deja de tener razones para preocuparse. En la agónica victoria frente a Unión La Calera, el Cacique lamentó la salida por problemas físicos de Javier Correa, la que no lo dejó nada de contento.

Después de perderse la primera fecha por castigo y anotar en su retorno en la segunda, el delantero apenas pudo estar 24′ minutos en la cancha en la tercera. Un dolor le impidió mantenerse y dejó el campo de juego furioso, al punto de destruir algunos asientos de la banca.

La preocupación se instaló de inmediato entre los hinchas, ya que en dos semanas más se viene el Superclásico ante la U de Chile. Es por ello que el propio jugador decidió sacar la voz para aclarar lo sucedido.

Javier Correa llama a la calma en Colo Colo tras salir lesionado

Para tranquilidad de los hinchas, lo de Javier Correa parece no ser grave. A la espera del parte médico oficial, el delantero se refirió a las molestias que sintió y que tienen en alarma a Colo Colo.

Javier Correa duró menos de un tiempo en la cancha y explicó qué le pasó en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conversación con TNT Sports, el atacante albo fue consultado sobre el estado en el que se retiró de la cancha y reveló el motivo que hay detrás. “Si, tengo una cicatriz que no me deja quieto“, comenzó señalando.

Javier Correa reconoció que todo se debe a un problema del pasado que no ha logrado superar del todo y que ahora “me pasó factura“. Aunque más allá de la preocupación que generó, llamó a la calma.

Y es que ante la duda de si estará alejado de las canchas, el goleador fue categórico en que debería estar de vuelta rápido. “Son días, no creo que sea grave. Tranquilos“.

De esta forma, sólo resta esperar por el parte médico oficial del Eterno Campeón para conocer la gravedad de la molestia del delantero. Una situación que Fernando Ortiz sigue de cerca y que ruega no sea para preocuparse mucho más.

Javier Correa se transforma en la gran duda de Colo Colo para el partido ante O’Higgins este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas en Rancagua. El artillero será sometido a exámenes en las próximas horas para así tener mayor claridad al respecto.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Con su actuación ante Unión La Calera, Javier Correa llegó a los 2 partidos oficiales disputados en la temporada 2026 en Colo Colo. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 114 minutos que acumula dentro de la cancha.