La Liga de Primera está a la espera de la cuarta fecha, pero con un ojo ya puesto en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, pactado para la quinta jornada del campeonato nacional. El derbi criollo se disputara en un estadio Monumental repleto.

Es que, tal como informó el sitio partidista Dale Albo, el encuentro entre blancos y azules tiene la venía de las autoridades con aforo completo. Es decir, 42 mil espectadores. Además, se jugará con la presencia única de hinchas del Cacique.

“El próximo domingo 1 de marzo, a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, los albos reciben a los azules por una nueva edición del Superclásico. Y como es habitual, será un partido clase A con aforo completo, es decir, de 42 mil espectadores“, informó el medio mencionado.

Superclásico: Monumental lleno de hinchas albos

Agregaron que “también las autoridades aprobaron que se juegue con sólo hinchas de Colo Colo, por lo tanto no habrá público visitante tal como ocurrió en los últimos dos clásicos en La Ruca, siendo el último con fanáticos azules el disputado en 2023″.

Colo Colo y la U se volverán a ver las caras en el estadio Monumental, con público.

Cabe recordar que Colo Colo se mide este sábado como visita ante O’Higgins. El Cacique registra las victorias ante Unión La Calera (1-0) y Everton (2-0), más la caída contra Deportes Limache (3-1).

Por su parte, la U será local contra Deportes Limache este domingo, obligada a mejorar la cara con Francisco Meneghini cuestionado como nuevo entrenador. El Chuncho viene de empatar contra Palestino (0-0), ser derrotado ante Huachipato (2-1) e igualar con Audax Italiano (0-0).

El último Superclásico registra triunfo por 3-0 y título para Universidad de Chile en la Supercopa 2025 (se jugó en el estadio Santa Laura). Por la Liga de Primera fue victoria por 1-0 para Colo Colo, precisamente en el Monumental.