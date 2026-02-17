Es tendencia:
U de Chile

¡Terrible! Paqui Meneghini tiene el peor comienzo como DT de la U de Chile desde…

Han pasado los años y polvo se ha acumulado. Ya son varias las temporadas que la Universidad de Chile no tenía un inicio tan malo.

Por Jose Arias

La U no levanta vuelo.
Universidad de Chile ha tenido un comienzo malísimo en la Liga de Primera 2026. El cuadro azul no suma triunfos y en tres partidos ha conseguido apenas un único gol.

¿Quién es el culpable de esta debacle? Hay dos factores importantes sobre los que poner atención. El primero, los refuerzos, que no han dado la talla, tras un mercado en el que varios dejaron el CDA.

Pero, el segundo parece el más nombrado. Se trata de la gestión de Francisco Meneghini, DT que no ha logrado moldear el equipo a su gusto. De hecho, una estadística le juega muy en contra.

Uno de los peores

2017 fue el último año en que Universidad de Chile le entregó una tremenda alegría a sus hinchas. Fue en el Clausura de aquel año, cuando el Romántico Viajero se coronó campeón.

Desde entonces, nueve técnicos, sin contar los interinatos, se han sentado en la banca azul. De ellos, sólo uno tuvo un comienzo tan malo como el de Francisco Meneghini en sus tres primeros partidos en el torneo nacional.

Si hacemos un ranking con estos nueve DT, Meneghini sale mal parado en cuanto a puntos obtenidos en el torneo nacional. Aquí está el ranking desde el mejor al peor desde el grito de campeón en 2017:

  1. Santiago Escobar: 9 puntos
  2. Gustavo Álvarez: 7 puntos
  3. Hernán Caputto: 5 puntos
  4. Rafael Dudamel: 5 puntos
  5. Diego López: 4 puntos
  6. Frank Kudelka: 4 puntos
  7. Mauricio Pellegrino: 3 puntos
  8. Francisco Meneghini: 2 puntos
  9. Alfredo Arias: 1 punto

Es decir, desde Alfredo Arias, quien llegó en 2019, bajo circunstancias oscuras y con un pésimo rendimiento, que no se veía un inicio tan malo de un técnico azul. Paqui está contra las cuerdas.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

