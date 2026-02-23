Se viene el Superclásico del fútbol chileno y pese al pesimismo antes del torneo con Fernando Ortiz, Colo Colo llega mucho mejor que su colega al mando de la U de Chile. Precisamente, los hinchas azules no quieren ver más a Paqui.

Francisco Meneghini llega con tres unidades de 12 posibles al duelo en el Estadio Monumental y en los albos saben que pueden acabar con su ciclo. Eso sí, uno que supo ser cuatro veces campeón en Macul dice que en los Clásicos no importa cómo se llegue.

“Colo Colo se vio bastante sólido y ordenado. Pienso que los Clásicos son diferentes, no importa el que esté mejor, pero hay una supremacía de Colo Colo en el Monumental, eso suma también”, dice Alejandro Hisis a RedGol.

Colo Colo y la confianza para el Superclásico

Alejandro Hisis siguió dando su pálpito con miras al duelo de Colo Colo ante U de Chile, del próximo domingo. El fiel escudero de Jaime Vera dice que los albos deben aprovechar el factor mental ante el archirrival.

“La confianza que ha adquirido Colo Colo en estos últimos partidos, con un primer lugar, le van a dar eso a lo mejor para atreverse un poco más”, aseguró.

Por eso, para el “Chino”, los tres triunfos en línea “te hacen a lo mejor jugar de una manera diferente y siempre la confianza va dando esos atributos. En los Clásicos nadie te puede garantizar nada, porque ha pasado que equipos punteros pierden con otros muy mal en la tabla”.

“Fernando Ortiz ha ido mejorando. Y cuando sin jugar de la mejor manera vas ganando y teniendo puntos, es más fácil corregir todo lo demás“, cerró el ex campeón albo.