Para sorpresa de muchos, la Copa Libertadores le pasó la cuenta a O’Higgins y el cuadro celeste cayó 1-0 ante Colo Colo. Logrando su segundo triunfo en Rancagua en ocho años, el Cacique se metió en la cima de la Liga de Primera.

Pero como es un puesto ingrato, el arquero Omar Carabalí se llevó los dardos y también las burlas de hinchas del Cacique. El meta celeste le dejó en bandeja el gol a Claudio Aquino tras una mala reacción en su tapada.

Por eso, el portero le puso el pecho a las balas y asumió sus culpas. Eso, mientras los fanáticos albos se daban un festín en redes sociales recordándole antiguos errores como contra River Plate en Copa Libertadores.

Carabalí alza la voz tras su error contra Colo Colo

Omar Carabalí enfrentó los micrófonos post derrota contra Colo Colo y asumió su error en el gol de Claudio Aquino. El portero ha tenido gran nivel en O’Higgins, por lo que llamó a dar vuelta la página pensando en Copa Libertadores.

Tweet placeholder

“Es un error completamente mío, me hago cargo. Me da así un bote mal, me queda adentro y le queda a Claudio (Aquino). No puedo tratar de defenderme de algo que me hago cargo, fue un error mío y lo asumo”, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el arquero nacido en los albos se puso en modo Copa Libertadores y habló de la importancia del duelo ante Bahía, este miércoles. Ahí explicó que “lo lindo del futobl es que te da revancha rapido”.

ver también Aseguran que mejora de Claudio Aquino tiene que ver con Arturo Vidal: “Sube su rendimiento cuando se distancia de él”

“Tenemos que meternos de lleno en Bahía, el calor de la cancha, son cosas pequeñas, que por ahí te van consumiendo. Somos un plantel joven que le gusta trabajar y dar vuelta la página rápido, con trabajo lo sacamos adelante”, cerró.