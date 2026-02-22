Siempre a los buenos jugadores se les exige un poquito más. Es lo que pasa con Claudio Aquino en Colo Colo, futbolista argentino de gran rendimiento en su país, pero que no ha podido tener una regularidad constante en el Cacique.

Muchos se preguntan sobre el por qué de sus altos y bajos, señalando que juega sin ganas en Colo Colo. Alguno, incluso, pedían que se contratase a otro jugador en su posición. Pese a todos esos alegatos, nadie puede cuestionar la calidad que Claudio Aquino lleva pegada a sus zapatos.

Precisamente, aquella calidad se pudo ver la tarde del sábado en El Teniente de Rancagua. Más allá de que en el gol suyo, único en el partido, hubo una gran complicidad del portero de O’Higgins, lo cierto es que su nivel mostró un gran incremento. De esto habló la conocida como “familia alba”.

ver también Claudio Aquino le cierra la boca a sus críticos en Colo Colo: “Nunca me escondí, siempre pido…”

Tres colocolinos analizan a Aquino

RedGol fue con tres personajes ligados a Colo Colo para preguntarles por el rendimiento de Claudio Aquino. En este caso, Gualberto Jara, Gustavo De Luca y Yeyo Inostroza analizaron el rendimiento del ex jugador de Vélez Sarsfield.

“Gracias a él, el equipo levantó”

Gualberto Jara, técnico paraguayo que en más de una ocasión ha sido interino de Colo Colo, analizó el rendimiento de Claudio Aquino y señaló que fue gracias a él que el Cacique tiró para arriba.

“Gracias al rendimiento de Aquino, que creo que hizo su mejor partido, el equipo levantó. Se notó en jugadas como en el segundo gol anulado con un juego colectivo muy bueno. A pesar de que se sufrió en el último minuto, se sacó el resultado que es muy importante”, resaltó.

Publicidad

Publicidad

“Aquino trabajó, corrió, tuvo buenas asistencias y coronó con un gol. Sin dudas, fue una jornada de las más buenas, de las mejores desde que llegó a Colo Colo”, agregó el guaraní.

“Puede marcar el camino”

Gustavo De Luca fue delantero por poco tiempo en Colo Colo, pero dejó marcado su paso por el club. Lleva bien tatuado al Cacique en su corazón y es por eso que siempre tiene un buen análisis que hacer.

“Le sirve por el gol del triunfo que debe ser la manija de Colo Colo que no fue el año pasado y este gol puede marcar el camino para ser el conductor del equipo”, enfatizó.

Publicidad

Publicidad

Aquino y su mejor partido desde que llegó a Colo Colo | Photosport

“Fue otro jugador”

Por su parte, Yeyo Inostroza es el que más tiempo, de estos tres personajes, estuvo en el club. Entre fines de los setenta y principios de los ochenta, Eddio Inostroza se desempeñó como volante de contención en Macul.

Para él, el mejoramiento de Claudio Aquino tiene que ver con el juego con Arturo Vidal. “Fue otro jugador. Aquino sube su rendimiento una vez que conoce más distanciamiento de Vidal, porque siempre se lo absorbía se las pedía todas y le entregaba. Ahora no, teniéndola él se pone mucho más agresivo”, analizó.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?