Semana especial en la Liga de Primera. Este domingo se juega el primer Superclásico del año, porque Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el estadio Monumental, donde ambos equipos llegan con realidades opuestas.

Los albos vienen de sumar una victoria importante el pasado sábado ante O’Higgins en Rancagua, con gol de Claudio Aquino, a quien el ex DT del Cacique Claudio Borghi apunta como fundamental de cara al choque con la U.

“Tiene que ser el jugador por donde empiezan y terminan los ataques de Colo Colo. Es diferente. Para mi gusto debería equivocarse mucho más y tratar de que el equipo tenga más posibilidades de gol“, dijo el Bichi en diálogo con Bolavip.

Bichi Borghi calienta el Superclásico

Borghi cree que el partido que se jugará en Macul puede ser fundamental en ambos bandos. Ya sea para afianzar un buen momento o para sumar la primera victoria del año.

“Es el clásico más importante del país, donde el resultado, evidentemente, en el caso de Colo Colo, ayudaría a mantener la punta y, en el caso de la U, para poder ganar un partido y tener tranquilidades”, expresó el campeón del mundo.

Claudio Aquino viene levantando su nivel en Colo Colo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

La localía tiene mucho que ver con el fútbol. Hay algunos que le dan importancia, otros no. Yo creo que sí. Por resultados y por localía, Colo Colo debería tener un poco más de ventaja que la U“, cerró el Bichi Borghi.

Colo Colo viene con una racha de tres victorias al hilo en la Liga de Primera, mientras que el equipo de Francisco Meneghini no ha sumado ningún triunfo en lo que va de año.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera