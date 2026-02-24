Es tendencia:
ATP de Santiago

Minuto a minuto: Alejandro Tabilo vs Tomás Barrios en duelo criollo por el Chile Open 2026

Tabilo y Barrios se disputan el paso a segunda ronda del Chile Open tras las eliminaciones en del debut de Jarry y Garin.

Por Diego Jeria

Duelo de chilenos en primera ronda del Chile Open 2026.
© PhotosportDuelo de chilenos en primera ronda del Chile Open 2026.

Martes de lujo para el tenis chileno con el duelo de Alejandro Tabilo (42° ATP) contra Tomás Barrios (112°). Los compatriotas y compañeros en el equipo nacional de Copa Davis se enfrentan por la primera ronda del Chile Open 2026, el ATP 250 de Santiago.

ver también

Cabe recordar que Tabilo viene de perder la final del ATP de Río frente al argentino Tomás Etcheverry (51° del ATP la semana pasada). Por su parte, y en el mismo torneo, Barrios cayó frente al italiano Matteo Berrettini por la ronda de 32.

Y del ganador del duelo entre Tabilo y Barrios saldrá quizás el único chileno que siga en competencia. Eliminados en primera ronda ya se despidieron Nicolás Jarry y Matías Soto. Cristian Garin se mide contra Juan Manuel Cerúndolo en el turno previo.

JugadorSet 1Set 2Set 3
Alejandro Tabilo (CHI)
Tomás Barrios (CHI)
ver también

Minuto a minuto de Tabilo vs. Barrios por el Chile Open:

Se complica Garin en el tercer set

Juan Manuel Cerúndolo confirma el quiebre y se lleva su servicio: 0-2 arriba de Garin.

Garin en el turno previo

Seguimos esperando por Tabilo contra Barrios, pero se juega otro duelo importante: Cristian Garin se mide frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, en el turno previo del Court Central Jaime Fillol.

Cerúndolo ganó el primer set 3-6, Garin ganó el segundo 6-3 y la tercera manga comenzó con quiebre del argentino (0-1).

El registro entre Tabilo y Barrios

Tabilo y Barrios se han enfrentado en cinco oportunidades con ventaja para Barrios de 4-1. Eso sí, el único partido a nivel ATP fue triunfo de Tabilo.

Jano se impuso en la ronda de 16 del ATP de Santiago 2024. Por su parte, los triunfos de Barrios fueron a nivel challenger o futuro: en la final de Florianopolis 2023, en la qualy de Río de Janeiro 2023, en la Final del Futuro 3 y cuartos de final del Futuro 2 de Chile (ambos 2017).

¿Dónde ver Tabilo vs. Barrios?

El partido entre los tenistas nacionales será transmitido por televisión a través de la señal de TNT Sports Premium. Por streaming online será emitido por el servicio de TNT Sports en la plataforma de HBO Max en Chile, esto en Chile, y por Tennis TV en el exterior.

TNT Sports Premium según cableoperador

VTR: 165 – 855
DTV: 631 – 1631
ENTEL: 242 – 243
CLARO: 190 – 490
GTD/TELSUR: 71 – 845
MOVISTAR: 486 – 931
TU VES: 504
ZAPPING: 99

Los datos del partido

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios se enfrentan este martes 24 de febrero, no antes de las 20:0o horas. El partido se disputará en el Court Central Jaime Fillol, en las canchas de arcilla de San Carlos de Apoquindo.

¡Comenzamos la previa!

¡Buenas tardes redgoleras y redgoleros! Comenzamos la previa del duelo entre Tabilo y Barrios, por la primera ronda del ATP 250 de Santiago. Acompáñanos en la espera y sigue el marcador y minuto a minuto durante el duelo.

