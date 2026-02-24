Martes de lujo para el tenis chileno con el duelo de Alejandro Tabilo (42° ATP) contra Tomás Barrios (112°). Los compatriotas y compañeros en el equipo nacional de Copa Davis se enfrentan por la primera ronda del Chile Open 2026, el ATP 250 de Santiago.

Cabe recordar que Tabilo viene de perder la final del ATP de Río frente al argentino Tomás Etcheverry (51° del ATP la semana pasada). Por su parte, y en el mismo torneo, Barrios cayó frente al italiano Matteo Berrettini por la ronda de 32.

Y del ganador del duelo entre Tabilo y Barrios saldrá quizás el único chileno que siga en competencia. Eliminados en primera ronda ya se despidieron Nicolás Jarry y Matías Soto. Cristian Garin se mide contra Juan Manuel Cerúndolo en el turno previo.

Jugador Set 1 Set 2 Set 3 Alejandro Tabilo (CHI) – – – Tomás Barrios (CHI) – – –

Minuto a minuto de Tabilo vs. Barrios por el Chile Open: