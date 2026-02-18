Tomás Barrios (107°) dio dura batalla contra Matteo Berrettini (57°), pero terminó cayendo en su estreno del ATP 500 de Río. Pese a su buen nivel, el chillanejo lamentó el dejar escapar un triunfazo tras el 7-6/ 7-5 del italiano.

“Fue un partido difícil, muy cerrado, que se definió por detalles menores. Jugué un rato a buen nivel. Creo que en los momentos importantes él jugó mejor que yo, sacó muy bien, me costó mucho devolverle el saque. Una lástima haber perdido”, dijo a AS Chile.

Pero tras el duelo, el “Longaniza” estalló contra la ATP. Es que los cambios en el calendario sudamericano, sumado a que podría cambiar la gira de arcilla a cemento, hicieron que el chileno golpeara la mesa en el tenis.

Tomás Barrios hace trizas las decisiones de la ATP

Tomás Barrios no se guardó nada en su descargo contra la ATP y sus últimas modificaciones. El chileno dijo sentirse directamente “perjudicado” por el organismo internacional del tenis.

“Hacen muchas cosas que nos perjudican. Primero sacaron Córdoba; después adelantaron una semana la Copa Davis, que eso hace que uno no pueda jugar la Qualy de Buenos Aires. Hacen muchas cosas al contrario del beneficio de nosotros”, disparó.

Pero no se quedó ahí. Firme con su postura, el dueño del “Longashot” reclamó que “es cosa de que la Qualy empezara el domingo y se solucionaba todo. Pedimos y no nos ayudan por ningún lado. Es complicado para todos nosotros”.

“El calendario sería mejor para los jugadores más top, yo creo que vendrían más jugadores de mejor ranking. Para los sudamericanos creo que no sería bueno. Yo, la verdad, prefiero que siga así la gira”, cerró.