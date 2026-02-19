Luego de muchas dudas, Colo Colo vive un profundo respiro luego de sus recientes triunfos. Jaime Vera, analizó el presente del club, donde no tuvo palabras favorables para Claudio Aquino.

Los Albos fueron muy cuestionados por el mal cierre del 2025 yla derrota inicial de esta temporada ante Limache, pero lograron levantar cabeza al vencer a Everton y Unión La Calera. Ahora, los dirigidos por Fernando Ortiz están en la parte alta del torneo.

El cuestionamiento de Pillo Vera

Jaime Vera es un referente de Colo Colo, por lo que es voz autorizada para hablar del club con el que ganó 7 títulos como jugador. Pese a las últimas victorias del equipo, al Pillo no le termina de convencer el estilo de Fernando Ortiz en Macul.

“Todos tienen su libro… no sé, yo pondría un 10 para que abastezca al delantero. Que sea el que meta el último pelotazo para que quede frente al arco“, explicó Vera a Grítalo América de Radio ADN.

Dentro de esto que indica Pillo Vera, explicó que a los Albos les falta un goleador de temer, pese al buen inicio de Maximiliano Romero. Incluso, no tuvo buenas palabras para Claudio Aquino. El “10” arribó al club en 2025 con el cartel de mejor jugador del fútbol argentino.

“Ahí a Colo Colo le falta más fuerza para tener al goleador que anhela. Aquino no ha dado el ancho en Colo Colo, le ha faltado un poco más de capacidad. Le cuesta destacar”, indicó el ahora entrenador. Aquino ha jugado 44 partidos en los Albos, anotando 6 goles y entregando 6 asistencias.

Colo Colo buscará seguir por la senda del triunfo en la Liga de Primera. En la 4° fecha enfrentarán a O’Higgins, en un duelo programado para este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.