Se mueve el mercado de fichajes en el fútbol chileno y mientras en Colo Colo sigue cuestionado Fernando Ortiz, un viejo conocido habló sobre la opción de llegar al club. Se trata de Jaime Vera, uno que hartas veces sonó en la banca de Macul.

“Me tienen que llamar nomás, en otras oportunidades tuve la opción de llegar, pero siempre estuve trabajando. Estaba en Iquique, me llamaron y respeté el contrato, después hubo una conversación muy seria, me senté con ByN”, dijo recientemente a Todos Somos Técnicos.

El Pillo viene de ascender con Deportes Puerto Montt desde la Segunda División a la Primera B. Pese a eso, sorpresivamente le anunciaron que no seguía y todo terminó en polémica por su adiós.

De sonar en Colo Colo a la tercera categoría de Chile

El DT Jaime Vera apareció ahora como opción para dirigir en la Segunda División Profesional, la tercera categoría del fútbol chileno. El Pillo pasó de ser opción en Colo Colo a sonar fuerte en Santiago Morning.

Vera y su última campaña en el sur /Photosport

“Jaime Vera podría asumir en histórico club chileno. El estratega asoma como seria carta para dirigir a Santiago Morning en la temporada 2026″, reportó el sitio Primera B Chile.

El Pillo ha tenido importantes campañas en el fútbol chileno en su extensa carrera. Ahí figuran Deportes Iquique y Puerto Montt como sus mejores registros, con reciente ascenso en los delfines.

El Chago se fue a la C en el fútbol chileno /Photosport

Justamente, el eterno candidato a la banca de Colo Colo hoy puede volver a la Segunda División Profesional. Santiago Morning está sin DT y Vera es una carta segura con buenos resultados en la categoría.

