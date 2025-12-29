Colo Colo busca a un goleador y este podría ser Daniel Castro. Pese a brillar, su opción no vuelve loco a un histórico como Jaime Vera, quien sabe que los Albos tienen otro peso.

Uno de los grandes problemas que hubo en Macul durante el pésimo centenario, fue la falta de un goleador. Javier Correa si bien no tuvo un mal rendimiento, tuvo algunos bajones en la temporada. Salomón Rodríguez jamás se adaptó y hoy mira la puerta de salida.

La opción de Popín Castro en Colo Colo

En Colo Colo consideraron que era hora de jugársela por un goleador del medio chileno y quien cumple con todas las características es Daniel Castro. Popín tuvo una buena campaña en Limache, aunque a un histórico como Jaime Vera, esto no le convence del todo.

“Popín Castro hizo una buena temporada, pero jugar en Colo Colo no es lo mismo que Deportes Limache y eso tiene que tenerlo claro“, explicó Pillo Vera a Bolavip. Si bien el delantero brilló en el Tomate Mecánico, en los Albos la presión es distinta. De hecho, recordó a goleadores formados en casa que cumplieron en otros tiempos.

“Cuando en la quiebra no teníamos plata llegó (Manuel) Neira, (Nacho) Quinteros y la reventaron, hicieron goles. También recuerdo que estaba el Chamagol (Sebastián González) que era de la casa”, detalló el ex jugador albo entre 1981 y 1987.

Daniel Castro brilló en Limache. Imagen: Photosport

Durante la temporada 2025, Popín Castro disputó 36 partidos y anotó 17 goles, siendo una de las revelaciones de la temporada. A los 31 años puede dar el mayor salto de su carrera al llegar a Colo Colo, el club más ganador del fútbol chileno.

“Cuando un jugador ha jugado en equipos de menor envergadura… no me cabe dudas que es un buen jugador, porque jugó muy bien y fue de los destacados. Pero Colo Colo es otra cosa, acá se le va a exigir mucho”, cerró Jaime “Pillo” Vera.