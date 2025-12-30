Colo Colo sufrió una nueva e inesperada derrota. Con el año terminado y los malos resultados deportivos ya en el pasado, ahora el Cacique recibe un golpe por parte de un restaurante en el sur de Chile.

En las últimas horas, se conoció que Blanco y Negro intentó objetar el registro del “Restaurant Plateadas Colo Colo Romeral” en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

Desde la concesionaria que rige al Cacique argumentaron que el uso de este nombre podía hacer creer al público que el restaurante estaba vinculado oficialmente al club, “configurando riesgo de confusión, falta de distintividad y aprovechamiento indebido”, según recoge LUN.

Sin embargo, Inapi y el Tribunal de Propiedad Industrial dieron un tremendo portazo, decretando que el consumidor no asociaría al club deportivo con el restaurante ubicado en Romeral, en la Región del Maule.

Dueña de restaurante le ganó a Colo Colo

La dueña del negocio, Margarita Orellana, quien lo heredó de su madre, valoró el fallo. “Este es un negocio familiar. Mi mamá empezó en 1970 (…) Siempre se llamó Restaurant Colo Colo, aunque la gente nos decía Las plateadas de Colo Colo”, dijo al diario nacional.

Orellana explicó que quisieron registrar formalmente el restaurante “para evitar problemas familiares” y que “incluso hemos atendido a varios jugadores del club. Daniel Morón estuvo comiendo acá cuando ganaron la última copa”.

