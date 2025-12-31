Gonzalo Tapia vivió un 2025 de contrastes jugando en River Plate y Sao Paulo, pero como en la vida siempre hay que quedarse con lo bueno, finalmente el chileno seguirá jugando en Brasil.

El surgido en Universidad Católica partió a comienzos de año a los Millonarios, pero en Buenos Aires no la pasó bien. Marcelo Gallardo jamás le dio oportunidad y terminó saliendo del Estadio Monumental a los pocos meses. Ahí lo rescató el Tricolor.

Sao Paulo compra a Gonzalo Tapia

Gonzalo Tapia jugó en River Plate solo 7 partidos (200 minutos), mientras en Sao Paulo sumó 21 encuentros (1.124 minutos), anotando 5 goles. Una participación realmente opuesta, pero que ponía la interrogante sobre si el delantero debía regresar a Argentina.

Tapia tenía un contrato a préstamo con el Tricolor, pero ahora según informó el propio equipo brasileño, pasará a ser un vínculo definitivo. Los tres veces campeones de la Copa Libertadores anunciaron que se quedaron con los pases de Enzo Díaz y el chileno, mientras ellos le entregaron a River la carta de Giuliano Galoppo.

“Los clubes también han ajustado los términos del contrato para el delantero Tapia. Sao Paulo ha ejercido, anticipada e irreparablemente, la obligación de compra prevista en el contrato de préstamo válido hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del atleta”, detallaron desde Sao Paulo.

De esta manera, ahora Gonzalo Tapia ya no tendrá que regresar a River Plate y tendrá contrato con Sao Paulo hasta diciembre del 2029. El atacante chileno a los 23 años, logra asegurar su futuro deportivo en uno de los clubes más importantes de América.

“En términos financieros, la adquisición del 60% de Enzo y Tapia por São Paulo equivalió a la venta del 50% de Galoppo a River Plate. A petición del club argentino, las cifras no serán divulgadas oficialmente”, cerró el Tricolor. Tapia será paulista por un buen tiempo.