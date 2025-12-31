Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

No vuelve a River Plate: Sao Paulo compra a Gonzalo Tapia y el chileno se queda en Brasil

El formado en Universidad Católica al fin tiene certeza sobre su futuro futbolístico para el 2026.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Gonzalo Tapia anotó 5 goles en Sao Paulo.
© Getty ImagesGonzalo Tapia anotó 5 goles en Sao Paulo.

Gonzalo Tapia vivió un 2025 de contrastes jugando en River Plate y Sao Paulo, pero como en la vida siempre hay que quedarse con lo bueno, finalmente el chileno seguirá jugando en Brasil.

El surgido en Universidad Católica partió a comienzos de año a los Millonarios, pero en Buenos Aires no la pasó bien. Marcelo Gallardo jamás le dio oportunidad y terminó saliendo del Estadio Monumental a los pocos meses. Ahí lo rescató el Tricolor.

Sao Paulo compra a Gonzalo Tapia

Gonzalo Tapia jugó en River Plate solo 7 partidos (200 minutos), mientras en Sao Paulo sumó 21 encuentros (1.124 minutos), anotando 5 goles. Una participación realmente opuesta, pero que ponía la interrogante sobre si el delantero debía regresar a Argentina.

Inesperados elogios a un chileno en Brasil: “Aquí encontró confianza y está marcando la diferencia”

ver también

Inesperados elogios a un chileno en Brasil: “Aquí encontró confianza y está marcando la diferencia”

Tapia tenía un contrato a préstamo con el Tricolor, pero ahora según informó el propio equipo brasileño, pasará a ser un vínculo definitivo. Los tres veces campeones de la Copa Libertadores anunciaron que se quedaron con los pases de Enzo Díaz y el chileno, mientras ellos le entregaron a River la carta de Giuliano Galoppo.

Los clubes también han ajustado los términos del contrato para el delantero Tapia. Sao Paulo ha ejercido, anticipada e irreparablemente, la obligación de compra prevista en el contrato de préstamo válido hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del atleta”, detallaron desde Sao Paulo.

De esta manera, ahora Gonzalo Tapia ya no tendrá que regresar a River Plate y tendrá contrato con Sao Paulo hasta diciembre del 2029. El atacante chileno a los 23 años, logra asegurar su futuro deportivo en uno de los clubes más importantes de América.

Publicidad

En términos financieros, la adquisición del 60% de Enzo y Tapia por São Paulo equivalió a la venta del 50% de Galoppo a River Plate. A petición del club argentino, las cifras no serán divulgadas oficialmente”, cerró el Tricolor. Tapia será paulista por un buen tiempo.

Lee también
El "León" no para: Firma a un ex River Plate como su 12° refuerzo
Mercado de fichajes 2026

El "León" no para: Firma a un ex River Plate como su 12° refuerzo

El inesperado club al que podría llegar Daniel González
Universidad Católica

El inesperado club al que podría llegar Daniel González

¿A River? Decisión definitiva del Sao Paulo con un chileno
Mercado de fichajes 2026

¿A River? Decisión definitiva del Sao Paulo con un chileno

Fantasma Figueroa cierra el año con acuerdo en nuevo club
Internacional

Fantasma Figueroa cierra el año con acuerdo en nuevo club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo