Ya es oficial. Deportes Concepción es el equipo que más refuerzos anunció de cara a su regreso en Liga de Primera después de 18 años. Es que ya oficializó el arribo de casi un plantel completo para la temporada 2026, y suma un nombre más.

Hasta el momento, el “León de Collao” sumó 11 nuevas incorporaciones, entre ellas un arquero, cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros. De estos, sólo dos provienen del extranjero, como el brasileño César Dutra y el central Norman Rodríguez.

A esta extensa lista de fichajes que tiene Concepción para el 2026, debemos sumar un nuevo jugador, de nacionalidad argentina, surgido en la prolífica cantera de River Plate, y que tiene un paso por el fútbol chileno, específicamente en Primera B.

Ex River Plate es nuevo refuerzo de Concepción

“¡Bienvenido al León!” fue lo primero que puso el club para anunciar que “sellamos el acuerdo con Mauricio Vera para que el volante argentino de 27 años vista de lila en nuestro retorno a la Primera División”, para luego exponer su currículo.

“El trasandino registra pasos por clubes como Boston River, San Luis de Quillota y San Martín de San Juan, entre otros. Además, Vera aportará su experiencia, tras disputar encuentros en Copa Sudamericana y Copa Libertadores”, agregó Concepción.

Los números del nuevo refuerzo lila en Chile

Mauricio Vera cuenta con un paso previo por el fútbol nacional, cuando defendió la camiseta de San Luis de Quillota, donde jugó las temporadas 2022 y 2023, tras la cual dio el salto al balompié uruguayo, etapa previa a llegar hasta Collao.

Con la camiseta “canaria”, el nuevo futbolista de Concepción disputó 3.600 minutos en 51 encuentros, entre fase regular y liguilla por el Ascenso, en los cuales no convirtió goles, realizó dos asistencias, recibió 16 tarjetas amarillas y una expulsión.

Así le fue al “León de Collao” en 2025

