Deportes Concepción volvió a lo grande a la Liga de Primera. El cuadro lila ha sorprendido en este mercado de fichajes con una decena de jugadores de categoría en su retorno a la máxima división del fútbol chileno.

El elenco dirigido por Patricio Almendra se ha reforzado en todas sus líneas, confirmando su objetivo de no ser equipo ascensor y luchar por el título en este 2026.

“La idea es tratar de enamorarlos. A veces aparece el vil dinero de por medio, a veces se filtran nombres y empiezan a aparecer otros equipos. Pero es normal que pase eso”, expresó el DT en este mercado de fichajes.

Entre los nombres a destacar se contemplan las llegadas de Cristián Suárez, Jorge Henríquez, Leo Valencia, Misael Dávila, César Dutra, Matías Cavalleri e Ignacio Mesías.

Noche Lila: ¿Contra quién jugará Concepción?

Pero uno de las grandes incertidumbres entre los hinchas del Conce tiene relación con la Noche Lila 2026. Tal como acostumbra cada año, el cuadro del sur realiza una jornada enfocada a sus hinchas para presentar sus nuevos refuerzos.

Según Octava pasión todo indica que dicha jornada se disputará el 14 de enero. Pero además tendrá un rival que va a disputar la Copa Libertadores y es el actual monarca de la Liga de Primera.

Es que para preparar de la mejor forma al equipo, se decidió enfrentar a Coquimbo Unido en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Por lo que ahora resta conocer el horario y el formato de venta de entradas. Lo que sería informado en las próximas ahoras.

Además este sería el último apronte antes del comienzo de la primera división en Chile que está contemplado para el 26 de enero.

