Deportes Concepción ha sido una de las gratas sorpresas en el mercado de pases, pero parecen estar lejos de conformarse. Ahora van por Adrián Fernández de Racing Club.

El León de Collao consiguió su ascenso a Primera División de manera heroica en la final de la Liguilla de la Primera B ante Cobreloa. No quieren ir de paseo a la máxima categoría, por lo que están fichando con la intención de ser protagonistas en el 2026.

El nuevo objetivo de Concepción

Deportes Concepción ha dado muestras de que tiene ambición de hacer bien las cosas en la Liga de Primera y no han escatimado esfuerzo en fichar a jugadores como Cristián Suárez (Palestino), Jorge Henríquez (Cobresal), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Misael Dávila (Deportes Iquique) y César Dutra (Boavista, POR), entre otros.

Claro que no parecen conformes y ahora van por un jugador de un grande de Argentina como Racing Club. Se trata de Adrián Fernández, volante o extremo de 24 años que forma parte del plantel de Gustavo Costa. Así lo informó el diario Olé.

“La intención es retenerlo a Toto. El cuerpo técnico quedó conforme con sus ingresos en los últimos partidos“, explicaron en el medio argentino. Claro que Concepción no corre solo, debido a que Central Córdoba y Chapecoense de Brasil también están interesados.

“Tanto Gustavo Costas como la dirigencia coinciden en mantener en el plantel a Fernández porque lo observan cada vez más adaptado a la Primera División. De todos modos, no fue declarado innegociable“, detallaron en Olé, por lo que Concepción se ilusiona con convencer a la dirigencia de la Academia.

Adrián Fernández genera interés en Deportes Concepción. Imagen: Getty

Adrián Fernández es formado en San Telmo y luego de tener pasos por Colegiales y Peñarol de Uruguay, arribó a Racing Club en este 2025. En la Academia disputó 21 partidos en todo el año, sin anotar goles y entregando 2 asistencias. Tiene contrato hasta el 2029 con el club de Avellaneda.