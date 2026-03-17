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Guillermo Maripán deja el Torino: Europa, MLS y Brasil se pelean al central

El defensor nacional partirá del cuadro italiano al finalizar la presente temporada y comienza a sumar interesados en su fichaje, hasta una vuelta al continente.

Por Alfonso Zúñiga

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Guillermo Maripán dejará Torino al término de la temporada.
© Getty ImagesGuillermo Maripán dejará Torino al término de la temporada.

Luego de perder su lugar en la formación titular del Torino, todo se acerca a una decisión definitiva por parte del chileno Guillermo Maripán respecto de su futuro para la próxima temporada: No continuará en el cuadro italiano.

Al menos así lo dio a conocer el medio AS Chile, quien cita al círculo interno del surgido en Universidad Católica para mencionar que cuando concluya la campaña en la Serie A, el nacional no renovará su contrato con el cuadro granate.

Luego de su llegada a Torino para la temporada 2024-25, Maripán se convirtió en referente de la institución, de hecho en su primer año pasó a ser uno de sus mejores futbolistas. Todo cambió en su segundo curso. Lo que deriva en tamaña decisión.

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¿Dónde continuará su carrera Maripán?

Según este mismo medio de comunicación, apenas se conoció la noticia, de inmediato comenzaron a surgir acercamientos con la agencia Trading Sports que representa a “Memo” para preguntar condiciones por su contratación.

“En los últimos días, la hoja de ruta señala a varios lugares acorde a los primeros clubes que han mostrado interés: MLS, Liga Brasileña y las principales ligas europeas son las opciones más viables para el central de 31 años de edad”, afirman sobre Maripán.

Los números de “Memo” esta temporada

Entre la Serie A y Copa Italia, Guillermo Maripán disputó en la actual campaña un total de 2.075 minutos en cancha durante 26 juegos, en los que registró dos goles y recibió cuatro tarjetas amarillas.

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En síntesis

  • Guillermo Maripán dejará el Torino al finalizar su contrato en la temporada 2024-25.
  • 2.075 minutos y dos goles acumuló el central en 26 partidos de esta campaña.
  • MLS, Brasil y Europa son los posibles destinos para el defensa de 31 años.
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