En enero de este año se filtraron una serie de chats entre la escritora Carmen Tuitera y el jugador del Torino FC, Guillermo Maripán, donde la autora se refería en duros términos a la influencer Disley Ramos.

A raíz de esta situación, ahora fue la exparticipante de Mundos Opuestos quien decidió alzar la voz y revelar algunos detalles de la relación que mantuvo con el defensor de la Roja.

En conversación con Revista Sarah, Ramos fue consultada por los chats filtrados y contó que mantuvo una relación prolongada con el futbolista. Además, aseguró que no le pareció adecuada la forma en que Carmen Tuitera se refirió a ella en esos mensajes.

“Esto pasó hace tiempo, pero ahora por el caso judicial creo que ahora se mostraron las pruebas”, señaló en conversación con Tanza Varela.

La revelación de Disley Ramos sobre su relación con Guillermo Maripán

La influencer señaló que esto de los mensajes ocurrió mientras ella y el jugador trataban de retomar la relación. “Nosotros duramos un año, pero en secreto, nunca lo hicimos público y después, cuando terminamos como que se supo y lo intentamos retomar como a los meses”.

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“Yo viajé a verlo, estuvo allá como un mes y en ese momento que estuve con él, pasó que con una historia que yo subí cacharon que estaba allá y lo asimilaron, etc. y allí ella le mandó esos mensajes, pero yo estaba con él, de hecho, estábamos viendo una película y me lo mostró”.

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En la misma línea, añade que le dijo que encontró feo ese comentario. “¿por qué dice eso?, y ahí él me dijo. La versión de él era que nunca habían tenido nada, que si hablaban, pero que no había pasado nada, había pasado un beso, eso es lo que él me contó, más tampoco le pregunte, pero si encontré feo lo que ella decía”.

“Ella le decía en un minuto ‘ya le compraste ropita’, cuando la verdad es que yo gano mis buenas lucas y no necesito que me compren ni una hue…”, comentó.

“Ahora, ojo, me encantan los regalos y si me los quieren regalar también, pero siempre he estado con hombres que me han tratado como una reina”, puntualizó.

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