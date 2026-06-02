Un día como hoy, pero hace ya más de dos décadas atrás, el ídolo de la U le negó un gol al polémico guardameta y se lo gritó con todo. En sus bodas de plata, revive aquella jornada.

Sergio Vargas hizo historia un 2 de junio de 2001 ante un histórico como José Luis Chilavert. Hace 25 años atrás, el Superman vivió uno de sus momentos más recordados junto a Chile cuando le atajó un penal a uno de los arqueros más polémicos en este lado del mundo.

En la derrota por la cuenta mínima de la Roja ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, el ídolo de la U de Chile se vistió de héroe y le contuvo un remate desde los 12 pasos a quien fuera uno de los referentes en su puesto en esa época. Es por ello que hoy, en las Bodas de Plata de aquella noche, se confiesa junto a RedGol de todo lo que ha reflexionado desde entonces.

Sergio Superman Vargas y el penal atajado a José Luis Chilavert, 25 años después

Sergio Vargas revive el penal atajado a José Luis Chilavert con claridad, pero aún impactado de que los hinchas lo recuerden. “Es una jugada que ha quedado y que hasta el día de hoy, con todo el tiempo que ha pasado, la gente lo recuerda nítida en su memoria. Me sorprende porque ese recuerdo es increíble en el momento, pero no me imaginaba que 25 años después mucha gente la recordara porque igual terminamos perdiendo el partido“, dice de entrada.

Esa noche en el Defensores del Chaco de Asunción, el Superman había olvidado un antecedentes no menor. “Después lo recordé con el tiempo. Me hizo un gol de penal en el duelo de Vélez y la U, lo hizo tirando a mi derecha. Ese día lo atajo a mi izquierda. Usualmente pateaba al medio o la izquierda, esa vez con la U lo tiró a la derecha“.

Sergio Vargas recuerda junto a RedGol una de las noches más memorables de su carrera: cuando le atajó un penal a José Luis Chilavert en Paraguay. Foto: Getty Images.

“Quizás pensó que me iba a tirar a la derecha y finalmente lo pateó como el 90% de los penales, lo tenía estudiado, aunque esa es una cosa y en el momento es otra. A veces los jugadores también analizan lo que puede ser el arquero, pasó en la final de la Champions”, añadió.

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Sergio Vargas aprendió desde entonces que un penal no sólo es una lotería. “No, hay un poco de fortuna porque hay veces en las que uno estudia al rival, cómo vienen pateando, hay un análisis previo y muchas veces te tiras donde va la pelota. Muchas veces me pasó lo mismo: analizaba, pateaba a la derecha y yo me tiraba a la izquierda porque sabía que él sabía que lo tenía estudiado“.

El Superman no sólo hizo rabiar al paraguayo esa vez, sino que se repitió el plato años más tarde en la despedida de Iván Zamorano. “También fue a la izquierda, aunque ahí no había tanto análisis. Aparte le pegó fuertísimo, era más a la izquierda del que le atajé en el Defensores del Chaco. Es una linda anécdota“.

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“Chilavert había tenido ese problema con muchos arqueros, con (Roberto) Bonano en River que después le termina pateando un penal y le hace el gol. Molestaba, siempre fue provocador y era su forma en la cancha, pero fuera de ella nos tocó compartir y siempre hemos tenido una buena relación”, complementó.

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Los ídolos detrás de los guantes de Sergio Superman Vargas

Atajarle el penal a José Luis Chilavert fue reflejo de años de experiencia, pero también de mirar a sus referentes, según explica el propio Sergio Vargas. “Hugo Gatti fue mi ídolo, mi espejo, alguien a quien seguía por estilo, conducta dentro del campo de juego, lo que transmitía, enseñaba“.

“De mi generación y a lo mejor un poco antes y después, Gatti y (Patricio) Fillol fueron dos referentes importantísimos en la formación de arquero. Todos los que salieron en el 70’, 80 y hasta 90’, la gran mayoría habla de que sus ídolos eran ellos dos. Eran dos estilos muy diferentes, pero Gatti es mi ídolo de siempre. Pero yo el arquero que he visto realizar atajadas imposibles era el Pato Fillol“, agregó.

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Aunque en Chile, Sergio Vargas también vio a uno parecido: Roberto Cóndor Rojas. “Era un estilo similar, potencia de piernas, velocidad de reacción, un impulso para llegar a pelotas imposibles. Eran muy similares”.

El ídolo azul también revivió cómo era entrenar en su puesto en esos años. “Te pateaba los entrenadores, unos trabajos de reacción, pero no había fundamentos técnicos o muy pocos. Yo tuve a (Miguel Ángel) Santoro, que me explicó mucho de los fundamentos, le daba mucho énfasis a lo técnico y para mí era una fuente de consulta permanente porque siempre fui curioso, preguntón. Llegaba los lunes, entrenábamos, yo con 16 años le preguntaba sobre asqueroso, sobre la fecha, qué vio, qué opina y ahí aprendí un montón, mirando y escuchando”.

Finalmente, Sergio Vargas reveló el nombre del mejor que ha visto en Chile. “Bravo, sin duda. No sólo por lo que atajó, sino por los equipos en los que lo hizo y lo que dejó en la selección. Después, por estilo y características es un grandísimo arquero“.

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Los números de Sergio Vargas con Chile

A lo largo de su carrera, Sergio Vargas logró disputar un total de 10 partidos oficiales con Chile. En ellos consiguió 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas en los dos torneos que jugó: Eliminatorias al Mundial de Corea y Japón 2002 y la Copa América 2001.

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En resumen, Vargas y el penal a Chilavert

A 25 años de una atajada imborrable en Eliminatorias: Un 2 de junio de 2001, en el Defensores del Chaco, Sergio “Superman” Vargas hizo historia al atajarle un penal al polémico José Luis Chilavert . En el marco de las Bodas de Plata de este hito, el ídolo de Universidad de Chile y ex portero de La Roja confiesa su sorpresa al ver que los hinchas mantienen el recuerdo intacto, pese a que la Selección Chilena terminó perdiendo ese partido por 1-0.

Un 2 de junio de 2001, en el Defensores del Chaco, hizo historia al atajarle un penal al polémico . En el marco de las Bodas de Plata de este hito, el ídolo de Universidad de Chile y ex portero de confiesa su sorpresa al ver que los hinchas mantienen el recuerdo intacto, pese a que la terminó perdiendo ese partido por 1-0. El estudio táctico y la guerra psicológica desde los 12 pasos: Vargas reveló que la tapada no fue suerte, sino fruto del análisis. Recordando que el paraguayo ya le había anotado a la derecha en un duelo de clubes (Vélez vs. U. de Chile), el “Superman” anticipó la jugada y se lanzó a su izquierda, adivinando el tiro. Esta “paternidad” se repitió años después en la despedida de Iván Zamorano, donde el chileno volvió a ahogarle el grito de gol al guaraní, con quien hoy mantiene una gran relación.

Vargas reveló que la tapada no fue suerte, sino fruto del análisis. Recordando que el paraguayo ya le había anotado a la derecha en un duelo de clubes (Vélez vs. U. de Chile), el “Superman” anticipó la jugada y se lanzó a su izquierda, adivinando el tiro. Esta “paternidad” se repitió años después en la despedida de Iván Zamorano, donde el chileno volvió a ahogarle el grito de gol al guaraní, con quien hoy mantiene una gran relación. Coronación a Claudio Bravo como el mejor de la historia: Junto con reflexionar sobre la evolución de los porteros y alabar a sus máximos referentes históricos (Hugo Gatti, Patricio Fillol y Roberto “Cóndor” Rojas), Vargas aprovechó la instancia para dejar su veredicto definitivo sobre el arco nacional. Sin titubear, catalogó a Claudio Bravo como el mejor arquero en la historia de Chile, destacando su nivel de atajadas, su trayectoria en la élite de Europa y su legado en la selección.

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