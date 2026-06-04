El brasileño Regis Marques admitió sus planes de quedarse con el Tomate Mecánico, estimó el valor en unos cinco millones de dólares y dijo que ya tiene dos decisiones tomadas si se cumple su deseo.

Regis Marques es un conocido agente brasileño de mucha llegada en el fútbol paraguayo, hace un tiempo confesó que es muy cercano a Fernando Felicevich y este jueves 4 de junio, blanqueó sus intenciones de adquirir la propiedad de Deportes Limache.

Lo hizo en una entrevista con ADN Deportes. “Me reuní con la familia Villegas en Chile hace un mes. Miré a San Luis y a Limache, los dos clubes que tienen. Me interesa más Limache por estar en primera división y hacer un torneo regular”, reconoció Marques sin tapujos.

Muy fiel a su estilo, el otrora arquero no se guardó mucho. Aunque evidentemente tampoco podía contarlo todo. “La idea algún día es tener un club en Chile. Me parece un fútbol muy serio a pesar de que parte de la prensa crea que no. Pero si averiguaran en otros países, yo te aseguro que sí”, apostó el empresario.

“Si llego a un acuerdo con Limache o San Luis, sé la agenda de los juegos y sé bien qué tengo que hacer. Me parece bien y obvio que mi empresa de representación se la tendré que pasar a otra gente. Eso es normal”, planteó Marques cuando le consultaron por la reforma a la Ley de SADP.

En el panel le hablaron de Ñublense, club donde está de presidente un exagente. “Sí, Sergio Gioino es mi amigo. Lo haré igual que él. Buscar alguien de confianza para que maneje mis jugadores y siga con mi empresa mientras yo manejo el club”, aclaró Marques.

Sergio Gioino, presidente de Ñublense. (Foto: Diario La Discusión).

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“Pero para eso primero necesito llegar a un acuerdo y tener el club. No tiene sentido dejar de ser representante y después no cerrar la compra. No sé si puedo hablar de la oferta. Lo importante es que yo ofrezco comprar el club, mantener al presidente y al DT”, respondió Regis Marques. Es decir, César Villegas y Víctor Rivero seguirían en sus cargos.

Añadió que “primero quiero conocer al fútbol chileno, jugadores, clubes, incluso el manejo de la prensa, que me parece distinta a la de Brasil y Paraguay, que son los países donde más me manejo”. Fue entonces que le consultaron otra cosa en Los Tenores de La Tarde.

¿Qué es más rentable? ¿La representación o tener un club?

Es más atractivo tener el club: tú puedes formar al jugador como quieres. Y no dependes del club que lo forme como ellos quieren.

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Regis Marques, el agente cercano a Felicevich estima valor de Limache: 5 millones de dólares

Regis Marques reconoció que había negociado por Deportes La Serena con su colega agente Fernando Felicevich y aunque no quiso revelar el monto exacto del valor de Deportes Limache, algo deslizó. “Creo que vale por esa cifra, cinco millones de dólares”, afirmó.

“Recuerda que Limache tiene un centro deportivo. No es como el de O’Higgins. Yo no le voy a mentir a la prensa. Una parte que pago en efectivo, otra parte de un préstamo y otra que pago con porcentajes de negociaciones que vienen. Todavía no compré, pero ya hice la propuesta”, profundizó Marques.

Tuvo más. “La familia quedó de responderme en 15 días. Veo mucho a la prensa chilena preocupada de dónde viene la plata, esas son cosas policiales. No de deporte. Pero quédate tranquila, la plata es mía, la otra es prestada. Todos los clubes del mundo se manejan con préstamos. No sólo Chile”, expuso el empresario, quien gerenció a Tacuary en el fútbol paraguayo.

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Deportes Limache suma tres derrotas consecutivas en la Liga de Primera 2026. (Andrés Piña/Photosport).

Una experiencia que también repasó. “Fui dueño de un club de Paraguay. Trabajé con amigos y enemigos, no puedo perjudicar al club por mis contactos. Tengo más amigos en Chile que en Paraguay. Entiendo que Gioino prefiera poner sus jugadores en Ñublense. La idea no es tener jugadores de mis rivales o amigos, es formarlos”, es el plan que Marques tiene en su cabeza.

“Para eso se necesita tiempo. El trabajo en un club de fútbol consta de tres platos que no pueden caer: un plato es que no se puede descender. El otro, formación de jugadores. Y la otra, es la parte estructural del club. Sin una estructura buena no se formarán jugadores. Creo que esos son los tres pilares, sumado al tiempo y la paciencia”, expresó el representante.

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Por cierto, marcó el beneficio del dinero que reparte TNT Sports. “Trabajé con un millón y medio de dólares de tele en Paraguay. Chile te da una plata mucho más importante que Paraguay. Si vos me das un club de Brasil, prefiero uno de Brasil. Pero tengo que poner mucha más dinero”, reconoció Regis Marques.

Regis Marques dice que sólo habla con Limache y desmiente líos con Felicevich

Desde que reconoció su interés en comprar un club en Chile, ¿le habló alguien más?

No. Hablo con César, su hermano. Y están muy bien, me parecen muy buenas personas. Me pasó todos los informes del club cuando se los pedí. Pero hay que arreglar, negociar y pagar. No es fácil comprar un club. Si fuera fácil conseguir un préstamo, cualquier persona podría hacerlo. Pero no lo es.

Cuando reveló negociaciones con Felicevich por La Serena…¿hablar con tanta apertura generó problemas?

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Fernando Felicevich en el estadio La Portada de La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

No. Ninguno. Son cosas que tenía que hablar en ese momento, no creo que tengamos problemas. Creo que la prensa chilena, que la estoy conociendo un poco más, habla mucho del fondo, de quién es el empresario, si es dueño de club. Pero creo que ustedes deben gastar más energía en cómo formar jugadores. Puedo estar equivocados, son prensas distintas, en Paraguay es más farandulera. Chile es un país serio, pero no sé por qué la prensa deportiva habla tanto de dónde viene la plata, si es empresario o dueño de club. Para eso hay órganos oficiales para manejar eso. Lo tiene que hacer la parte investigativa de la policía.